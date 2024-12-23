盤點「三縱六橫」自行車路網 苗栗縣將整合規劃、評估

苗縣府目前配合中央計畫，正盤點自行車路網，將再整合規劃、評估路線。（記者蔡政珉攝）

2024/12/23 19:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府逐年打造「三縱六橫」九宮格自行車道路網，供車友追風暢行，為推廣苗栗縣觀光與發展單車休閒運動，苗縣府目前配合中央計畫，正盤點自行車路網，將再整合規劃、評估路線。

縣政府表示，自行車道路網整合規劃與評估計畫需與苗栗縣國土計畫發展方向一致，與公共運輸場站、補給站點及旅遊熱點串聯，建構適居且韌性城鄉空間，並保護農業生產環境，創造農地多元價值。

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目前苗栗縣自行車路線包括「三縱」綠光海風自行車道、桐花綠廊自行車道與台三線自行車道；「六橫」則有大河之戀自行車道、古風農情及明德水庫南岸自行車道、後龍溪左右岸自行車道、祕境尋跡自行車道、懷舊樂趣自行車道與果香逸趣自行車道。

縣府指出，「三縱六橫」九宮格自行車道路網超過520公里，而苗栗縣擁有好山好水好空氣，適合發展單車休閒運動，盼逐年串連全縣18鄉鎮市自行車道，建構環狀路網，並率先銜接至台中、新竹縣市交界。

縣府將針對三縱六橫自行車路網進行自然資源、人文資源、產業資源、景觀資源及觀光資源的蒐集，並將盤點騎乘者補給、自行車檢修據點進行。

另外，縣府也訪談車友，了解服務與附屬設施是否滿足車有需求；並於串接的交通節點進行調查及分析，避免發生事故等。

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