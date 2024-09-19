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聯大師生攜手湖東休區 「遊嘍西酷」拿大專洄游農村競賽6獎

副總統蕭美琴（左二）與聯大文創系師生合照，系主任陳君山（左一）、老師熊子扉（右二）也分獲最佳陪伴、最佳指導獎。（圖由聯大文創系提供）

副總統蕭美琴（左二）與聯大文創系師生合照，系主任陳君山（左一）、老師熊子扉（右二）也分獲最佳陪伴、最佳指導獎。（圖由聯大文創系提供）

2024/09/19 16:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉為文學家吳濁流創作之地，也以文旦柚農特產聞名。國立聯合大學文化創意與數位行銷學系師生，以文學與食農2個主題，為在地湖東休閒農業區規劃遊程設計、開發文創商品等，該「遊嘍西酷」計畫獲今年農業部大專洄游農村競賽銅獎等6個獎項，於15日在台北流行音樂中心接受副總統蕭美琴頒獎。

農業部自2011年起舉辦大專生洄游農村競賽，鼓勵大專院校師生組隊提出駐村計畫，利用課餘和暑假期間，協助農村社區進行產業升級、品牌建立、文化技藝傳承等，讓農村永續。

近年來，西湖鄉湖東休閒農業區，推動電輔車、電動自行車「輕旅遊」，倡議永續、低碳。聯大文化創意與數位行銷學系三甲師生，與西湖鄉湖東休閒農業區合作，學生李年華、閻若菡、陳毓捷、鄧琳臻、劉昕禾、鄭暄柏、廖紘霈，在系主任陳君山與老師熊子扉的指導下，深入這片土地，進行田野調查與策略擬定。

團隊以吳濁流的文學作品為靈感，打造「濁流在119線的心靈轉境」與「柚見石虎苗81」文學與食農兩個主題之遊程設計，並融入數位互動，如Line Bot導覽、RPG遊戲，讓遊客沈浸於西湖的「淨心」之旅，並協助開發文創商品、架設遊程網站，及計算碳量、解決導覽人力不足問題，並規劃多種遊程包創造新的營收。

此湖東休區「遊嘍西酷」計畫，參加今年大專生洄游農村競賽，獲銅獎及創新設計獎、洄游新星獎（閻若涵）、最佳指導（熊子扉）、最佳陪伴（陳君山）、最佳合作（苗栗縣西湖鄉湖東休閒農業區）等6個獎項，獲獎金超過20萬元。

國立聯合大學文化創意與數位行銷學系，榮獲今年農業部大專洄游農村競賽銅獎等6個獎項，於15日在台北流行音樂中心接受副總統蕭美琴頒獎。（圖由聯大文創系提供）

國立聯合大學文化創意與數位行銷學系，榮獲今年農業部大專洄游農村競賽銅獎等6個獎項，於15日在台北流行音樂中心接受副總統蕭美琴頒獎。（圖由聯大文創系提供）

副總統蕭美琴與聯大文化創意與數位行銷學系師生合照。（圖由聯大文創系提供）

副總統蕭美琴與聯大文化創意與數位行銷學系師生合照。（圖由聯大文創系提供）

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