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剛在總質詢反映 苗議員陳光軒再揭「怪手趁雨倒土方入大安溪」

苗栗縣議員陳光軒，今（5）日再於臉書披露有不肖人士趁大雨滂沱之際，利用怪手將剩餘土方傾倒入大安溪支流。（陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒，今（5）日再於臉書披露有不肖人士趁大雨滂沱之際，利用怪手將剩餘土方傾倒入大安溪支流。（陳光軒提供）

2024/06/05 23:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒，甫於昨（4）日議會總質詢反映縣內遭非法濫倒之情形嚴重，今（5）日再於臉書披露有不肖人士趁大雨滂沱之際，利用怪手將剩餘土方傾倒入大安溪支流的行徑，令人髮指。

陳光軒表示，他前幾天在臉書接獲卓蘭民眾陳情，5月28日上午9點左右於140縣道27公里處，發現陸橋下有一怪手趁當時大雨滂沱之際，將不明土方傾倒入大安溪支流，民眾立即報案並錄影。

陳光軒說，警方與環保局當天到場時，操作怪手人員已離開，僅剩怪手在現場，警方將傳地主到案說明；他也要求警方應以引擎編號等車體資訊循線調查。

陳光軒表示，此案經縣府環保局廢管科回報確認為剩餘土石方，已移交縣府農業處依法處理。此筆卓蘭鎮上新里水廠段地號為農牧用地，農業處農務科目前也已確認違規使用土地，移交地政處地用科依法裁罰。

另，陳光軒認為，此地號為河川區，於大安溪河川區域範圍內，土方倒入大安溪支流的行為恐也涉及違反水利法，他將請縣內水利處函轉經濟部水利署第三河川分署做後續查處。

除了陳光軒，連日來也有縣議員張志宇、徐永煌在總質詢關心縣內遭非法濫倒議題。因此，縣長鍾東錦表示，已要求縣府相關局處，於近期內召開苗栗縣廢棄物管理專案會議，將邀請議員一起參加，共同研議、擬定方案，從源頭對症下藥，才能徹底解決濫倒廢棄物問題。

苗栗縣議員陳光軒，今（5）日於臉書披露有不肖人士趁大雨滂沱，利用怪手將剩餘土方傾倒入大安溪支流。（陳光軒提供）

苗栗縣議員陳光軒，今（5）日於臉書披露有不肖人士趁大雨滂沱，利用怪手將剩餘土方傾倒入大安溪支流。（陳光軒提供）

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