苗縣農地重劃區農路破損 縣府獲中央補助3100萬元改善

苗栗縣境內多處農地重劃區農路凹凸不平，有待改善，以利於農民通行及農產運輸。（苗栗縣政府提供）

2024/04/01 16:55

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣農地重劃工程開辦已65年，總面積達12500公頃，惟多數農地重劃區重劃完成已久，其區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷等情形，影響農民通行及農產品運輸；苗栗縣政府地政處向農業部農田水利署爭取改善經費，目前已核定3100萬元，至於修復優先順序，農田水利署今（1）日已完成複勘，將依路面破損程度決定。

苗縣府地政處表示，苗栗縣自1959年起陸續辦理完成37區農地重劃工程，分布於苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、後龍鎮、竹南鎮、頭份市、造橋鄉、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮等10個鄉鎮市，總面積達12500公頃，因有些重劃區重劃完成已久，其區內農路出現坑洞、龜裂、凹陷、粒料脫落等情形，已不敷使用，影響農民、農機具通行及農產品運輸。

苗縣府為確保農地重劃區農路通行安全，由各鄉鎮市公所及地方民意代表提報路段，向農業部農田水利署爭取經費辦理農路路面、護坡、擋土牆等公共設施之改善，經地政處初勘，提報改善總金額為6700多萬元，已獲中央核定補助3100萬元經費辦理改善。

苗縣府地政處指出，農業部農田水利署今天派員複勘，依路面破損程度決定改善工程施作路段，再由該處辦理招標作業，完工後，利於農民農耕，並可確保農地重劃區內農產運輸交通順暢，進而帶動地區整體發展。

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