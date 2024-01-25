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白沙屯媽祖進香時程出爐！「粉紅超跑」3/18出發、回程急行軍

2024白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程，廟方依循傳統，由值年爐主於今天農曆12月15日下午1點擲筊請示媽祖聖意，決定甲辰年進香期程，將於農曆2月9日（國曆3月18日）凌晨出發，展開9天8夜的進香之旅。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

2024白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程，廟方依循傳統，由值年爐主於今天農曆12月15日下午1點擲筊請示媽祖聖意，決定甲辰年進香期程，將於農曆2月9日（國曆3月18日）凌晨出發，展開9天8夜的進香之旅。（翻攝白沙屯拱天宮直播）

2024/01/25 13:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，為國內宗教盛事。廟方依循傳統，由值年爐主於今天農曆12月15日下午1點擲筊請示媽祖聖意，決定甲辰年進香期程，將於農曆2月9日（國曆3月18日）凌晨出發，展開9天8夜的進香之旅。其中，回程要在進火後2天回宮，可說是急行軍。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，隨香的香燈腳年年創新高，去年9天8夜有逾11萬名信眾報名。今年的進香期程，於下午在拱天宮主任委員洪文華主持擲筊擇日儀式，並由值年爐主擲筊向媽祖請示後出爐。

經擲筊請示媽祖，放頭旗為農曆2月6日子時23點35分（國曆3月14日）、登轎為農曆2月9日子時0點35分（國曆3月18日）、出發為農曆2月9日（國曆3月18日）、到北港為農曆2月14日（國曆3月23日）、進火為農曆2月15日子時凌晨0點10分（國曆3月24日）、回宮為農曆2月17日未時14點35分（國曆3月26日），開爐農曆2月28日丑時1點35分（國曆4月6日）。參加進香報名日期為2月16日到3月14日。

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