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走訪興華高中社區共讀站 陳建仁：前瞻建設非債留子孫

走訪興華高中SHHS學思坊社區共讀站，陳建仁強調前瞻建設非債留子孫、而是創造更好的未來。（記者蔡政珉攝）

走訪興華高中SHHS學思坊社區共讀站，陳建仁強調前瞻建設非債留子孫、而是創造更好的未來。（記者蔡政珉攝）

2023/11/20 13:24

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院長陳建仁今天上午前往苗栗縣頭份市苗栗縣立興華高級中學獲補助前瞻基礎建設「SHHS學思坊」社區共讀站時，除了稱讚社區共讀站由老舊圖書館耳目一新外，他也強調，前瞻建設非債留子孫，完全不正確，而是要創造更好的未來。

陳建仁說，教育的目標要培養孩子，閱讀能力為開啟知識大門的關鍵，他也引用莎士比亞名言「書籍是全世界的營養品，生活裡沒有書籍就好像沒有陽光；智慧中沒有書籍就好像鳥兒沒有翅膀。」他也提到閱讀需要好的空間，若能設好共讀站，是很好的安排，更能讓社區和學校融合，並可供親子學習知識、促進彼此關係。

陳建仁提到，例如興華高中的社區共讀站煥然一新，地方政府可提出相關計畫，如前瞻計畫需地方政府提出，扮演重要角色。陳建仁也強調，前瞻建設非債留子孫，完全不正確，而是要創造更好的未來。而目前社區共讀站已經有601個，體育休閒站則有402個據點。

陳建仁也提到前行政院長蘇貞昌任內推動的班班有冷氣、生生用平板等政策，他也會持續加強對學校補助。明年開始減免私立大專院校學生費用，經濟弱勢公私立大學也會加碼。

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