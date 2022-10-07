苗栗藍軍互打 徐定禎籲鄉親「大、返、集」

徐定禎呼籲支持他的鄉親更要團結拚下去，懇請「大力拉票、返鄉投票、集中選票」，年底一起「大、返、集」！（記者彭健禮攝）

2022/10/07 19:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣國民黨縣長參選人謝福弘、無黨籍縣長參選人鍾東錦，兩陣營互批投機、沒誠信，交火越演越烈，搶奪藍軍支持。民進黨縣長參選人徐定禎則表示，他開大門走大路，且他的最新民調支持度暫居第二，僅略低鍾東錦1.1%，呼籲支持他的鄉親更要團結拚下去，懇請「大力拉票、返鄉投票、集中選票」，年底一起「大、返、集」！

依據中華亞太菁英交流協會今天公布苗栗縣長選舉民調；其中「苗栗縣長選舉支持度」，鍾東錦以21.8%位居第一，徐定禎則以20.7%緊追在後，宋國鼎為11.5%，謝福弘為8.7%，無意見的有37.4%。

因這份民調另有「換人換黨做做看同意度」，同意者占43.5%、不同意者占34.4%，無意見者占22.2%。徐競總認為，這與徐定禎勤走基層所感受到鄉親渴望改變的氛圍相符，顯示苗栗民心思變，將持續推動這股民意浪潮，讓苗栗政黨輪替。

徐定禎也表示，這份民調雖然顯示鍾東錦目前民調最高，但鍾於日前被爆出曾犯傷害致死案件，還用「戒嚴時代的黑牢」來為自己開脫，並對謝福弘陣營質問其是否會兌現承諾退選的誠信問題，也沒有向鄉親說清楚講明白，預期鍾的民調將繼續走低。

另，徐定禎說，尤其鍾東錦團隊更指稱有謝福弘陣營的參選人到他的問政說明會，企圖混淆焦點，他澄清「我的原則一直都很簡單，就是開大門走大路」，參選人是為了自己的選舉努力、也沒有在他的問政說明會為其他參選人拉票。並認為鍾東錦反而應該檢討「為何這些人不參加你的活動？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法