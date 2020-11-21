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    首頁　>　苗栗縣

    全國中小學客家藝文競賽總決賽 鍾孔炤期勉「老嫩大細」講客語

    全國中小學客家藝文競賽總決賽，今天在苗栗縣育達科技大學登場，計有來自全國14個縣市、90所國中小、幼兒園117隊2400學子參與。（苗栗縣政府提供）

    全國中小學客家藝文競賽總決賽，今天在苗栗縣育達科技大學登場，計有來自全國14個縣市、90所國中小、幼兒園117隊2400學子參與。（苗栗縣政府提供）

    2020/11/21 17:14

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國中小學客家藝文競賽總決賽，今天在苗栗縣育達科技大學登場，計有來自全國14個縣市、90所國中小、幼兒園117隊2400學子參與。出席開幕式的客委會副主委鍾孔炤肯定苗栗縣對客語教學及扎根基層的用心與重視，也期許藉此競賽辦理，讓客家庄的「老嫩大細（客語，意指大人小孩）」都能用客家話對話。

    競賽共有客語歌唱、口說藝術及戲劇表演3類別，並按年齡層分幼兒園、國小低、中、高及國中組共5組，合計15項類別。客委會為鼓勵各校推動客語的用心，頒發每類別獎項前5名獲獎團隊2千元至1萬2千元獎勵金。

    其中，苗栗縣參賽學校於10月17日辦理的中區初賽，拿下26組特優、31組優等，總成績再度蟬聯中區第一名。

    鍾孔炤也肯定苗栗縣對客語教學及扎根基層的用心與重視說，他說，包括客委會去年推動的「（亻厓）講客」運動，苗栗縣獎金拿走了一半。他並期勉，來自各縣市的菁英團隊藉競賽同場展藝、交流，並持續努力，讓客家庄的「老嫩大細」都能用客家話對話。

    苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣為客家大縣，客家人口比例佔全縣近7成，18鄉鎮全為客家文化發展重點區，縣府也積極鼓勵各校落實客語於日常生活中，將傳承與發揚客家語言的使命，透過課程與教學傳承扎根於學子生活中。

    苗栗縣團隊也特別安排銅鑼國小國樂團、建功國小舞蹈班、建國國小合唱團及後龍國小扯鈴隊演出，歡迎各縣市嘉賓蒞臨，展現「苗栗好客」的特質。

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