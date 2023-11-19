金門首屆金酒杯路跑「微醺」登場 基隆「好馬長跑隊」摘冠

金門首屆金酒杯路跑登場，近二千名跑者熱情參與。（記者吳正庭攝）

2023/11/19 14:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司主辦的「第1屆金酒杯路跑接力賽」今天在淡淡的酒香中「微醺」登場，其中最受矚目的3人接力賽，由來自基隆的「好馬長跑隊」，以20分2秒94總成績勇奪冠軍，獲得10萬元等值酒品；年滿18歲的選手，都可獲得造型別緻的「T恤版」限量行軍酒。

金酒過去在地區路跑活動都是協辦，這次路跑是金酒第1次主辦，開跑前，請來大小朋友都喜歡的「OPEN將」人偶，和職業棒球中信兄弟隊有「浮誇甜心」暱稱的啦啦隊員謝凱蒂，一起帶動舒活筋骨的熱身操。謝凱蒂也擔任3.8公里休閒組領跑人，她說，前1天到金門就能感受到「金門人真的好熱情」，她說，尤其在餐廳裡更能感受到親切感和人情味。

賽事規定，3人接力組的5.8公里，跑者在交棒過程，增加「微品酒」的儀式感，跑者先喝1口金門精釀啤酒才能交棒給下1位跑者，第3位跑者在終點前喝1口酒即可；但主辦單位為提高安全性，還是很小心，金酒公司董事長吳昆璋貼心提醒參賽者，啤酒只要「就口」，不需要一整瓶都喝掉；副縣長李文良說，「淺嚐」即可，希望跑者玩得開心，跑得健康。

首屆金酒杯分為5.8公里3人接力競賽組、3.8公里休閒組，兩組都有近1000人報名；在陽光普照的好天氣下，賽事鳴槍啟動，3人接力賽分3梯次出發，個人休閒組第4梯批出發；由於賽事設有最佳造型、最佳人氣等獎項，現場出現如「蜘蛛人」、「包租婆」、「唐三藏」、「土豪」，甚至「爆米花」等可愛造型的跑者。

金酒杯5.8公里的3人接力競賽組前10名總獎金是35萬元價值的獎勵酒品，最後由來自基隆的溫連忠、楊宏舜、林晨皓組團的「好馬長跑隊」拿下冠軍。

金門酒廠在廠區內規劃豐富熱鬧的嘉年華派對，邀集表演樂團、金門在地特色商家進駐，讓來自各地的選手能夠一次到位地感受金門最道地的特色美食與文化風情。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金酒杯路跑登場，「OPEN將」人偶和「浮誇甜心」謝凱蒂（左），一起帶動舒活筋骨的熱身操。（記者吳正庭攝）

金酒公司總經理丁丞康手提，即是金酒杯年滿18歲跑者，都可獲得的「T恤版」限量行軍酒。（記者吳正庭攝）

金門首屆金酒杯路跑登場，金門縣副縣長李文良（前排左五）、金防部指揮官李定中（前排左四）中將、金酒公司董事長吳昆璋（前排左七）等人，共同參加開幕起跑儀式。（記者吳正庭攝）

中信兄弟隊「浮誇甜心」啦啦隊員謝凱蒂（前）參加金酒杯，增添賽事青春活力。（記者吳正庭攝）

金門首屆金酒杯路跑登場，三人接力競賽組，交棒過程有「微品酒」的儀式感。（記者吳正庭攝）

金門首屆金酒杯路跑登場，不少跑者費盡心思，以造型創意取勝。（記者吳正庭攝）

金門首屆金酒杯路跑登場，不少跑者費盡心思，以造型創意取勝。（記者吳正庭攝）

金門首屆金酒杯路跑登場，由來自基隆的好馬長跑隊奪冠。（記者吳正庭攝）

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