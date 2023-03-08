春遊金門2天1夜 立榮機+酒3883元起比拚華信假期

立榮航空到金門辦「金彩光旅、玩美烈嶼」新產品發布會，被業者認為未能再前進離島小金門，有點「不接地氣」。（記者吳正庭攝）

2023/03/08 23:04

〔記者吳正庭／金門報導〕立榮航空公司今天前進離島金門宣布新的春季產品促銷案，包括即日起到3月31日止，金門2天1夜「機+酒」行程3883元起，比來回機票約5111元還划算。

不過，有眼尖消費者指出，華信航空元月啟動的「華信假期」，同樣是2天1夜行程，夜宿古厝民宿3588元起，價格更親民，且至6月底截止，建議消費者多比較、各取所需。

立榮航空攜手長汎假期，宣布金門行2天1夜優惠價外，也推出春季新產品「嗨翻金門金彩光旅玩美烈嶼3日」，凡報名於指定日期出發，第2人同行現折3000元，不過只有「限量2團」。業者指出，立榮宣傳「玩美烈嶼」卻在大金門辦產品發布會，似乎「不接地氣」。

立榮副總劉同義、長汎旅行社副總經理王寶明今天在金沙鎮十美渡假村辦理「金彩光旅，完美烈嶼」旅遊產品發表會，金門縣政府觀光處處長張瑞心、烈嶼鄉公所秘書洪國棟均出席。

劉同義力推小金門旅遊風情，他說，金門獨特的戰地史蹟與濃厚人情味，總是讓人想一去再去，現在金門大橋通車，讓大金門與小金門（烈嶼鄉）的交通時間大幅縮短，強力推薦旅客一定要去體驗小金門觀光產業轉型的戰地文化小旅行。

立榮跨海促銷小金門旅遊套餐，當地業者肯定立榮協助發展離島觀光，卻更感嘆「不接地氣」、「不用心」，少了大公司器度；1名資深旅遊玩家建議，如果在小金門規模最大的閩式建築「吳秀才厝」舉行產品介紹，更可趁著大批媒體到場，風光展示小金門特色。

立榮表示，相關旅遊資訊可前往立榮假期、長汎假期官方網站，或電話：（02）2513-3361

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