金門歷年最佳成績 下莊、青岐社區雙獲全國「金卓越社區」優等獎

「金卓越社區」頒獎典禮由衛福部政務次長李麗芬（右七）主持，金門縣青岐社區發展協會獲優等獎，理事長洪長享（右六）帶領社區幹部志工接受表揚，縣府社會處處長董燊（左七）等人也到場分享喜悅。（金門縣政府提供）

2022/12/20 22:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣參加衛生福利部「金卓越社區」評比，其中金湖鎮下莊、烈嶼鄉青岐社區發展協會，雙雙榮獲今年績效組優等獎及獎勵金15萬元，不僅是金門歷年最佳成績，也是全國10個獲獎單位中唯2有兩個社區獲獎的縣市，縣府補助2社區今天赴台參加頒獎典禮，盼與獲獎社區切磋，更上一層樓。

縣府指出，「衛福部2022年度社區發展工作金卓越社區選拔」頒獎典禮在台北中油大樓舉行，由衛福部政務次長李麗芬主持；下莊社區發展協會理事長薛逸璞、青岐社區發展協會理事長洪長享帶領社區幹部志工上台接受表揚，縣府社會處處長董燊、金湖鎮鎮長陳文顧等人也到場分享喜悅。

董燊說，此項選拔有績效組、卓越組，金門參加的績效組裡獲最優等級的優等獎，優等獎有10個社區獲獎，每個社區各得15萬元獎勵，金門縣與新北市都有兩個社區獲獎。

董燊說，各社區辦理創新服務及善用社會資源，有各項活動及課程服務老、中、青，讓活動中心幾乎成為居民的第2個家；並透過臉書等群組的分享，讓在外年輕人看得到長輩的安居快樂生活，也因此得到很多反饋及贊助，有人捐錢、捐貨車。

此外，近年2社區積極參與各項社區培力，推動關懷據點共餐、長照巷弄站、家庭暴力防治等社會福利服務，也在樂齡、環保、防災、衛生、綠美化等各方面成效卓著，2社區連續多年獲中央及縣府各項認證及評鑑獎項，更成為全台各社區蒞金必參訪觀摩的績優社區。

縣府指出，此次資助下莊、青岐社區人員組隊赴台參加頒獎典禮，與全台績優社區互相切磋，希望藉此鼓勵社區更上層樓，更期待2社區發展協會的推動成果，能讓縣內其他社區學習複製成果、追求共好。

「金卓越社區」頒獎典禮由衛福部政務次長李麗芬（左八）主持，金門縣下莊社區發展協會獲優等獎，理事長薛逸璞（右七）帶領社區幹部志工接受表揚，縣府社會處處長董燊（左七）、金湖鎮長陳文顧（右六）等人也到場分享喜悅。（金門縣政府提供）

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