台灣本島愛心傳遞 六千多件二手玩具前進金門「玩具窩」

來自台灣本島6000多件、3700多公斤的2手玩具，透過「玩具貨櫃」已全數運抵金門，年輕朋友以貨櫃上的彩繪為背，留下到此一遊的鏡頭。記者吳正庭攝）

2022/07/21 22:35

〔記者吳正庭／金門報導〕社團法人金門縣玩具銀行協會今天表示，來自台灣本島6000多件、3700多公斤的2手玩具，透過「玩具貨櫃、彩繪傳情」已全數運抵金門；理事長黃淑婉說，希望運用這些玩具，能讓孩童暫時放下手機，學習把時間利用得更好，達到更多的學習；她說，未來規畫在幾所學校設立「玩具窩」，並開放會址作為使用、租借玩具的據點。

黃淑婉說，這批匯集自台灣本島各地的玩具愛心，經過1年的準備時程，今年6月25日由新北市政府社會局、台灣玩具圖書館協會、金獅28協進會及萬海航運股份有限公司等單位，共同完成最後的整理、打包及運送。

台灣玩具圖書館協會秘書長余良玲說，為了載運這些玩具，一般20呎的貨櫃還不夠用，最後動用1只可能是「金門最大的貨櫃」、1個40呎大貨櫃，從台北港出發到金門，將6000多件、重3795公斤的2手玩具順利運抵金門，再送往位於金沙鎮后宅的會址，由社團法人金門縣玩具銀行協會接手，讓愛心順利傳承，展開玩具的第2生命。

社團法人金門縣玩具銀行協會成立，老家在金門的新北市政府社會局副局長許秀能也跨海抵金共襄盛舉，金門縣政府社會處處長董燊也到場見證。

黃淑婉說，金門玩具銀行協會是由金門在地人共同發起的非營利組織，2021年即開始多次到新北市、桃園及彰化各地見習，希望從環保及教育出發，透過2手玩具的回收再利用，結合社會工作、青銀共融與幼教專業、志願服務及環境教育等，致力於玩具傳愛，用回收的22手玩具服務金門的兒童、長輩，一起共學、共玩與共享。

台灣玩具圖書館協會邀約萬能科技大學教授盧建光帶領團隊到金門彩繪貨櫃，彩繪主題呈現多樣風貌的金門，除了擁有坑道、碉堡等戰地風光，還有獨特的生態保育類動物歐亞水獺、鱟、鳥類。

金門縣玩具銀行協會表示，預計9月學校開學以後，將陸續辦理志工招募與培訓、樂齡與兒童玩具與課程，分享玩具資源，提供至學校、社區關懷據點、托育中心及社服機構等單位，相關問題可洽詢：（082）353660#

來自台灣本島6000多件、3700多公斤的2手玩具，透過「玩具貨櫃」運抵金門，新北市政府社會局副局長許秀能（右）、金門縣政府社會處處長董燊（左）到場「開箱」。（記者吳正庭攝）

匯集自台灣本島6000多件、3700多公斤的2手玩具，經由新北市政府社會局副局長許秀能（右）、金門縣政府社會處處長董燊（中）象徵將台灣的愛心傳交到金門玩具銀行協會理事長黃淑婉（左）手上。（記者吳正庭攝）

金門玩具銀行協會現有的二手玩具都是經過整理、消毒。（記者吳正庭攝）

匯集自台灣本島6000多件2手玩具，在新北市政府社會局副局長許秀能（後排左三）、金門縣政府社會處處長董燊（後排左四）、金門玩具銀行協會理事長黃淑婉（後排左五）等人見證下運抵金門。（記者吳正庭攝）

金門縣玩具銀行協會緦幹事徐先勤說明「玩具貨櫃」彩繪的是金門又稱為「夫妻魚」的「鱟」。（記者吳正庭攝）

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