基隆仁愛市場冷氣更新 復業湧人潮

基隆市仁愛市場二樓冷氣汰舊換新後，近日陸續恢復營業，昨天週末假日，人潮相當多。（記者盧賢秀攝）

基隆市仁愛市場二樓有許多美食，冷氣汰舊換新後，近日陸續恢復營業，昨天週末假日，許多民眾趕快吃一波，人潮相當多，有民眾說從台中趕來嚐鮮，有的攤位前還要排隊等候，民眾說有冷氣又有美味，很值得。

仁愛市場是基隆市民日常採買的重要場所，一樓以生鮮蔬果為主，二樓以雜貨和美食攤居多，經業者苦心經營多年，各式各樣的餐飲這幾年都建立好口碑，而且又有冷氣，雖然距離廟口小吃僅百公尺之遙，仍有許多忠實顧客。

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由於仁愛市場二樓的冷氣空調設備已使用卅多年，加上烹煮食材，每到夏天就熱氣逼人，市府今年三月休市汰換冷氣空調設備，日前重新營業，有很多饕客趕著來吃一波，還打卡上傳社群網路，「變涼了！吃到日常的美味真好」。

昨天是恢復營業後的首個週末假日，人潮相當多，吃牛肉麵、炒飯、烏龍麵或是日式料理、海鮮蓋飯等，都排滿用餐的人潮，民眾說，有冷氣等一下也沒關係，休市二個月了，能吃到想吃的美食最重要。還有台中來的遊客，也來嚐鮮，表示有冷氣又能吃平價美食，很值得。

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