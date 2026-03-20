基隆AI稽查車中製 民眾憂個資外洩

基隆市環保局引進AI無人稽查車，在國門廣場和海洋廣場巡檢，民眾擔心個資外洩。（記者盧賢秀攝）

基隆市環保局引進全台首部AI無人稽查車，在國門廣場和海洋廣場巡查髒亂點，可偵測亂丟垃圾及吸菸，但民眾爆料，這部AI無人稽查車是中國製造，擔心個資和隱私外洩。市府副發言人鍾明表示，尊重各界觀點；環保局表示，相關資料必須有授權才能調閱。

AI無人稽查車巡迴國門廣場和海洋廣場間，有民眾看了相當好奇，環保局指出，AI無人稽查車有五個鏡頭、十二組超音波感測器，可自動導航與三六〇度3D雷達環景偵測，可沿路巡檢髒亂點，或發現垃圾桶垃圾量滿溢，通報清潔人員即時清除，還可主動偵測吸菸行為，透過擴音系統提醒民眾熄菸。

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有網友發現，AI無人稽查車雖在新加坡採購，卻是中國製造，擔心偵測到人臉會有個資外洩的疑慮，又是在港口邊巡迴，可能有資安問題，偵測到亂丟垃圾或吸菸，也無法裁罰。

市議員張之豪表示，市議會審預算時未看到這筆預算，且稽查車蒐集市民個資和影像，保存多久、上傳到什麼地方？質疑是為AI而AI。

環保局表示，AI稽查車目前試營運，預計四月上線，沒有開罰功能，相關資料必須有授權才能調閱資料。

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