基隆電動低底盤公車 明年可望「破蛋」

基隆市公車乘客以年長者居大多數。（記者盧賢秀攝）

2024/08/14 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市共一六三輛市區公車，中古車佔多數，七月就發生廿多起拋錨故障意外，民進黨及國民黨議員針對市公車營運、負債困境及解決方案，針鋒相對。基隆市政府表示，今年下半年市公車處委外規劃案完成後，明年將啟動運價審議委員會，不排除引進民營公車，並給予運價補貼，同時也在明年預算編列購置一二三輛電動低底盤公車，擺脫零電動低底盤公車的困境。

審計部基隆市審計室審核公車處二○二三年決算，由於公車行駛公里數較預計減少，導致交通工具選擇多元化及實際載客量減少，使公車處淨損二五四七萬餘元，截至去年底，累積虧損已達十九．五七億元，負債多達十一．六二億元、利息費用二○一六萬餘元。

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偏鄉運量少 議員：可規劃小黃公車

國民黨與民進黨議員昨在市議會針對市公車的車齡居高不下、故障率偏高、路線應重新檢討，以及公車運價的檢討等有不同討論跟爭論。無黨籍議員陳冠羽、民進黨籍議員曾怡芳等人，都希望市府規劃引進「小黃」公車，服務偏鄉運量較少的路線。

上半年公車搭乘人次 高達913萬

民進黨議員許睿慈批評，今年上半年度基隆市大眾交通運輸搭乘高達九一三萬人次，但老舊公車頻繁故障、低品質的乘車環境，都讓市民與公車司機沮喪；再者，中央政策到明年，全國大眾交通運輸公車的電動化應達到卅五％，但基隆迄今一輛電動低底盤公車都沒有，市府忙著發青年電動機車，兌現市長謝國樑選舉支票，根本是本末倒置。

施偉政等多位民進黨議員輪番發言痛批公車車齡高、故障率高，再加上司機的待遇及缺員情況嚴重，導致民怨四起。國民黨議員則稱，正因如此，市府才會編列預算要採購一二三輛電動大客車，改善現況。

公車處長鄭永陽回應，交通處已在明年度編列優化公車路網、改善營運績效研究案預算，公車處將提供數據資料進一步分析，再評估研議調整路線、站距。此外，交通處也已經委託顧問公司協助規劃評估購置大客車，並將提送公路局在明、後年編列預算及爭取中央補助購置一二三輛電動低底盤公車，規劃有八處充電場站，包括變電設備、充電樁、場站地坪整理及駕駛員休息室。

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