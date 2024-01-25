進度超前 基隆仁愛橋30日通車

基隆仁愛橋改建完工，1月30日開放通車。 （記者盧賢秀攝）

2024/01/25 05:30

老舊危橋 去年4月封橋改建

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市區仁愛橋是連接忠四、仁五路的重要橋梁，因長期承載負重，主梁及橫梁都鋼筋鏽蝕，去年四月封橋改建，趕工提前在一月底完工通車，附近崁仔頂漁市、仁愛市場採購年貨更順暢。

單向4個車道及2米寬人行道

基隆市區仁愛橋是忠四路跨越旭川河連接仁五路的重要橋梁，一九八○年完工，是安樂區、中山區與仁愛區連絡重要道路，南方澳斷橋事件後全國老舊橋總體檢，基隆以仁愛橋列為危橋，亟需改建，但因附近有崁仔頂漁市、仁愛市場，且上方有中正高架橋橫越施工困難，直到去年四月才開工改建。

工務處長陳耀川說，仁愛橋改建工程獲得內政部國土署生活圈交通系統計畫支持，補助七千一百萬元，地方自籌一千六百多萬元。去年四月封路施工，公車等更改路線，歷經九個月施工，改建完成後的新仁愛橋，長度卅公尺，寬度廿公尺，配置單向四個車道及二米寬的人行道。

陳耀川表示，原本工作天三百日，廠商積極趕工，進度超前，將在今年一月三十日提早通車，相關交通動線、公車路線等將恢復正常車行。

崁仔頂漁市、仁愛市場 採購更方便

仁愛橋旁邊就是知名的崁仔頂漁市場及仁愛市場，農曆年前通車，民眾採購年貨更方便，交通恢復原先的動線，外地遊客到基隆廟口吃小吃、逛街，也不必繞路了。

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