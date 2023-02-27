《城市人物誌》品味基隆 鄭開翔畫出雨港風情

鄭開翔畫基隆委託行的風貌。（記者盧賢秀攝）

2023/02/27 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「用溫柔的心重新認識城市」！台灣街屋畫家鄭開翔（見圖，記者盧賢秀攝）最近在基隆港西岸太平山城藝棧當駐村藝術家，他在半年多時間裡，走遍基隆山與海，畫了七十幅基隆畫作，畫砲台、漁港、城隍爺出巡，很貼近市民的生活。他畫的基隆港西岸太平山城獲「City Art Contost」城市藝術大賽優異獎，讓世界看見台灣基隆的美。

畫出西岸太平山城獲獎

鄭開翔常以走路漫步城市找尋創作題材，靈感一來即在現場速寫完成畫作，曾經走過台灣各個城市，畫了近兩百幅街屋，挑選其中一百幅作品，出版了街屋台灣一書，有法文、日文、西班牙文版，他不只畫有特色的老房子，還有各種有趣的招牌等，畫出道地的庶民台灣味。他走遍基隆各地，畫白米甕砲台、球子山燈塔、八斗子漁港、八斗子車站、和平島公園、要塞司令部、岸田吳服店，處處皆有他的畫作與足跡。

讓世界看見台灣基隆的美

鄭開翔在台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授殷寶寧邀請下，來基隆西岸山城擔任駐村藝術家，與山城居民和學生分享創作經驗。去年基隆舉辦城市博覽會，打開了基隆知名「鬼屋」林開群宅，鄭開翔為老宅畫了一幅畫，還原當年沒有高架橋遮蔽的老宅風華，也讓進入老宅參觀的民眾，看見老宅當年「原來這麼美麗」。

殷寶寧說，鄭開翔的畫作很有生活感，他的文字也很溫暖動人、貼近市民。鄭開翔說，在漁港創作時，一位老婦人對台灣「漁業枯竭」無限感慨，觸動了他畫下漁工在船上作業的景象。

鄭開翔說，基隆這個城市雖小，但有山城有海港，有人文有風景，是個能看到台灣成長軌跡的美麗之鄉。

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