基隆河水位警戒 蔡適應視察抽水站

民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）偕民進黨議員候選人曾怡芳（左）、林坤明（右）到堵南抽水站視察，了解整備情況。（記者俞肇福攝）

2022/10/17 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕受到尼莎颱風外圍環流的影響，基隆市昨天下大雨，民進黨基隆市長候選人、立法委員蔡適應聯繫水利署第十河川局、市府工務處，偕同黨籍市議員候選人林坤明、曾怡芳到堵南抽水站了解整備情形，蔡適應說，感謝抽水站的工作人員辛勞，守護市民的生命財產安全。

蔡推教育政見 提高營養午餐補助

蔡適應昨天下午也出席「新虎姑婆」戲劇表演，他提出教育政見，將在全市七個行政區推出「一區一公共托嬰中心」，並提高國中小學生的營養午餐費補助金額，也要規劃國中、高中短期交換學生專案，讓基隆的下一代更有國際競爭力。

基隆河水暴漲並進入警戒水位，蔡適應到堵南抽水站了解運作狀況，他表示，員山子分洪道昨天分洪，大約六成的基隆河河水直接出海，有效調控基隆河的水位，市府在大武崙地區的抽水設備已經就位，隨時可以協助抽水。

議會藍軍 挺謝國樑電動機車政見

另外，基隆市議會國民黨團昨天在愛三路吉祥大樓外牆懸掛看板，力挺黨籍市長候選人謝國樑的「青年電動機車」政見，黨團書記長張芳麗嘲諷說，感謝民進黨的再三攻擊，等於幫謝國樑宣傳政見，國民黨團會扮演謝國樑的強力後盾，支持實現這項政見並協助青年就業。

謝國樑與國民黨原住民市議員候選人王尚潔昨天成立聯合競選總部，謝國樑說，未來規劃在七堵區第二行政中心設立「原住民三創中心」，以創意、創業、創新三大面向，比照新北市提供原住民青年一百萬創業基金補助與創意空間，並融入原住民文化展示，結合觀光分享原住民傳統技藝之美。

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