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    首頁　>　基隆市

    本報民調》蔡適應在各年齡層 多領先謝國樑

    民進黨基隆市長參選人蔡適應（右）昨提出一區一托嬰政見。（蔡適應提供）

    民進黨基隆市長參選人蔡適應（右）昨提出一區一托嬰政見。（蔡適應提供）

    2022/10/11 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕基隆市長選舉料將「藍綠對決」，根據本報最新民調，民進黨基隆市長參選人蔡適應幾乎在所有年齡層支持度領先其他參選人，尤其在廿至廿九歲的年輕族群，以卅七．八九％支持度領先國民黨對手謝國樑的十五．五三％；教育程度研究所及以上的選民，更高達四十四．六八％支持蔡適應，大勝謝的廿七．六六％。

    根據本報民調交叉分析，蔡適應的支持度在廿至廿九歲及七十歲以上的年齡層有明顯優勢，分別以卅七．八九％比十五．五三％、卅二．六五％比十四．九七％領先謝國樑，但其他年齡層的支持度則互有些微領先或打平。

    針對卅至卅九歲的支持度，蔡適應以卅一．六八％領先謝國樑的廿八．五七％；四十至四十九歲，蔡與謝以卅三．一六％打平；五十至五十九歲，兩人支持度反轉，謝以卅五．九二％超越蔡的廿九．六一％，但在六十至六十九歲，蔡仍以卅六．七九％領先謝的廿七．四六％。

    以性別交叉分析，蔡適應在男性選民中以卅八．九三％領先謝國樑的廿四．六四％，陳薇仲為四．四六％，黃希賢、曾國民分佔一．○七％、○．一八％；女性選民則由謝國樑以廿八．九九％領先蔡適應的廿七．○四％，陳薇仲三．一一％，黃希賢、曾國民各為○．五八％、○．一九％；尚未決定（含拒答）的受訪者男、女分別有卅．五四％、四十．○八％。

    此外，交叉分析顯示，蔡適應在不同教育程度都取得支持度領先，尤其研究所及以上的選民中，蔡適應的支持度高達四十四．六八％，領先謝國樑的廿七．六六％，在大學、專科、高中學歷三個族群，蔡適應分別以卅四．○八％比廿九．六二％、卅八．○六％比卅．三二％及卅一．一九％比廿八．四七％取得領先。在國中以下學歷，蔡適應也領先謝國樑約十個百分點。

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