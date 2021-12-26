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    基隆和平島「共島季」 體驗沖繩回憶

    三線琴是沖繩傳統樂器。（和平島公園提供）

    三線琴是沖繩傳統樂器。（和平島公園提供）

    2021/12/26 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕 基隆市和平島在早年曾有六百多位的琉球先民居住，是台灣當時最大、最早的琉球聚落，和平島公園與日本沖繩縣產業振興公社台北事務所合作，即日起至明年二月廿八日在和平島舉辦「共島季，和平島上的沖繩回憶」，邀請民眾品嚐沖繩美食及特產、彩繪招福獅及體驗三線琴，明年將在沖繩舉辦台灣主題活動。

    早年曾有600多琉球先民居住

    「共島季」在去年起辦理，民間單位發起後，由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）與基隆市政府共同行銷，民眾都很期待這項年度盛會，也象徵溫暖的台、日跨國友誼。

    品嚐沖繩美食 體驗三線琴

    北觀處長陳美秀指出，「共島季」將與沖繩藝術家視訊連線，跨國學習、製作沖繩紅型染及與那國島的傳統草編手工藝，在日本與那國島還沒有自來水管的時代，用蒲葵的葉子作成的戽斗來舀水，昔日在和平島的琉球村也曾有開設草編帽子及團扇工廠的紀錄。

    她說，沖繩知名的三線琴，源於中國宮廷樂器，輾轉流傳到琉球，在沖繩就算不會彈奏三線琴，也會將三線琴當作傳家寶代代相傳，主辦單位邀請長期致力於沖繩、台灣之間文化交流的拾肆號洋行，帶領大家認識三線琴的文化背景並體驗彈奏，用音樂文化感受沖繩的日常，還有招福獅彩繪等。

    此外，在和平島公園也可吃到道地的沖繩限定美食，沖繩當地的業者將食材從沖繩直送到和平島，推出具有沖繩風味的餐點及飲品。

    活動自即日起至明年2/28

    陳美秀表示，除了在和平島辦理「共島季」活動，明年將在沖繩縣規劃台灣主題系列活動，雙方約定以各自的吉祥物設計製作「共島口罩」，延續台、日的友誼。

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