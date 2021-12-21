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    首頁　>　基隆市

    未受過訓練 特教生陳泰安畫基隆美食摘冠

    安樂高中國中部特教生陳泰安（左），獲得基隆市國中特教生第一名與評審團大賞，讓媽媽（右）感動不已。（記者俞肇福攝）

    安樂高中國中部特教生陳泰安（左），獲得基隆市國中特教生第一名與評審團大賞，讓媽媽（右）感動不已。（記者俞肇福攝）

    2021/12/21 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市「Vivid Love特殊教育學生美術比賽」昨天頒獎，安樂高中國中部特教生陳泰安未曾受過繪畫訓練，他喜歡在畫紙塗鴉，畫下家中麵店好吃的菜餚與媽媽每天早上精心準備的餐盒，色彩豐富，作品以基隆美食為主題，拿下國中特教生第一名與評審團大賞，讓辛苦賣麵、拉拔他長大的媽媽感動不已。

    林右昌：每個孩子都是寶貝

    市長林右昌出席向得獎的學生道賀，他勉勵繼續發揮天賦，在畫紙上盡情揮灑；他表示，弱勢跟特殊學生要給予更多的資源跟關注，因此他親自頒獎，希望當面給大家更多的信心與勇氣，也要向辛苦的家長致意，因為「每個孩子都是寶貝」。

    市府教育處長林祝里指出，陳泰安熱愛繪畫，熱情的他總會主動跟人打招呼，透過畫作，充分感受到他的細膩筆觸，色彩豐富也體現活潑的性格，這次比賽共遴選十九位各組的第一名，再從十九位選出兩位頒發今年新設的評審團大賞，分別由陳泰安與華興國小游書恩獲得，教育處將撥款請專人每週進行三堂課的繪畫指導，指導時間一年，讓兩位繪畫新秀的天賦得以發揮。

    得獎作品 明年推線上展覽

    林祝里說，今年受疫情影響，取消得獎作品實體展，已將得獎作品翻拍，在明年推出線上展覽平台Drawing Miracles 畫出奇「基」二○二一，將得獎者的作品推向全世界。

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