基隆跨年煙火秀 660秒璀璨迎接2025

基隆市在地標山腰放跨年煙火，點亮基隆港。（記者盧賢秀攝）

2025/01/01 00:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆一百 迎繽萬千 跨年煙火秀」在元旦凌晨登場，雖然天冷，仍有許多民眾聚集在國門廣場和海洋廣場，欣賞基隆市歷年來最長的660秒煙火秀，迎接2025年。

煙火秀分為4大篇章，分別是「昔日記憶篇」、「現今故事篇」、「將來傳承篇」和「迎繽萬千篇」，每一篇章都巧妙地結合了煙火、燈光、雷射光雕及港區大船的鳴笛，將基隆的故事生動呈現，民眾不時發出歡呼聲。

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為了讓市民與遊客能夠更方便享受跨年夜的美好時光，基隆市文化觀光局特別商請微笑港灣周邊商圈延長營業時間至跨年。包含基隆微風東岸內及叁肆行的各品牌和餐廳等，民眾可以舒適的享受美食、欣賞跨年煙火。

市長謝國樑表示，希望透過這樣的活動，讓更多人了解基隆、愛上基隆，未來我們會繼續推出更多精彩的活動，讓基隆成旅遊熱點。

基隆市文化觀光局江亭玫局長表示，今年的跨年煙火秀不僅是基隆設市100年的慶典，更是基隆展示獨特魅力的一次機會，並推薦大家活動結束後可以去體驗夜晚的崁仔頂魚市，並參加目前正在進行的「基隆100碗」抽獎活動。

基隆市在地標山腰放跨年煙火，點亮基隆港。（記者盧賢秀攝）

基隆市在地標山腰放跨年煙火，點亮基隆港。（記者盧賢秀攝）

基隆市在地標山腰放跨年煙火，點亮基隆港。（記者盧賢秀攝）

基隆市跨年煙火，有不少民眾觀賞。（記者盧賢秀攝）

基隆市跨年煙火，有不少民眾觀賞。（記者盧賢秀攝）

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