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    基隆城隍廟元旦送官印加持春聯 初四迎財神送1.5萬個發財金御守

    基隆護國城隍廟元旦將發送一千份的春聯，並有城隍爺官印加持，趨吉避凶保平安。（記者盧賢秀攝）

    基隆護國城隍廟元旦將發送一千份的春聯，並有城隍爺官印加持，趨吉避凶保平安。（記者盧賢秀攝）

    2024/12/31 12:39

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕為迎接新的一年，有200多歷史的基隆護國城隍廟在今年元旦將免費發送1000份「闔家平安」春聯給民眾，首次在春聯上蓋上城隍爺「官印」加持，象徵趨吉避保平安。

    同時，今年大年初四迎財神，城隍廟廟方也準備1萬5千個「保庇5元發財金御守」，5元台語代表「有緣」，讓民眾保平安，也象徵牢牢守住財富。

    基隆城隍廟副總幹事郭甡良表示，迎接2025新年，基隆護國城隍爺將在元旦當天，發送1000份闔家平安春聯，今年首次拿出「城隍爺官印」蓋在春聯上，他說，城隍爺的官印是不能亂蓋的，今年獲城隍爺允許為春聯加持，掛在門口趨吉避凶，也祈求新年闔家平安、萬事如意。

    除了發春聯新年討喜氣外，城隍廟還加碼抽福袋活動，有古物陶瓷等，都是信徒還願送給廟方，元旦當天下午兩點，民眾只要攜帶國旗小物、身穿國旗服裝、身上繪畫國旗妝的民眾，都可以試試手氣抽福袋。

    2025年歲次「乙巳金蛇年」，城隍發財金錢母首度亮相，結合闔家平安主題推出限量「保庇5元發財金御守」，5元台語代表「有緣」，御守是守住財運，希望民眾平平安安，將財富牢牢守住。

    城隍廟在大年初四下午2點免費發放御守，去年許多民眾反映沒拿到發財金，今年加碼5千個御守，總共1萬5千個御守給市民討吉利。

    基隆護國城隍廟元旦將發送一千份的春聯，並有城隍爺官印加持，趨吉避凶保平安。（記者盧賢秀攝）

    基隆護國城隍廟元旦將發送一千份的春聯，並有城隍爺官印加持，趨吉避凶保平安。（記者盧賢秀攝）

    基隆護國城隍廟今年元旦發放官印加持的春聯，還有抽福袋活動。（記者盧賢秀攝）

    基隆護國城隍廟今年元旦發放官印加持的春聯，還有抽福袋活動。（記者盧賢秀攝）

    2005年大年初四接財神，基隆護國城隍廟也發放1萬5千個保庇5元發財金御守。（記者盧賢秀攝）

    2005年大年初四接財神，基隆護國城隍廟也發放1萬5千個保庇5元發財金御守。（記者盧賢秀攝）

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