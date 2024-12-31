基隆冰櫃藏屍案 吳姓主嫌凌晨落網上午9時偵訊釐清案情

吳姓犯嫌被帶出拘留所，接受警方訊問。（記者吳昇儒翻攝）

2024/12/31 09:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕涉嫌殺害趙姓老翁還焚屍、棄屍的吳姓犯嫌，昨日晚間被警方掌握行蹤，今日凌晨1時許，在台中大甲區落網。隨即被押送至基隆市警察局第三分局後，清晨5時許，送入警局拘留所。今日上午9時許，警方將吳嫌帶出拘留所，準備製作筆錄，釐清這起駭人聽聞的殺人焚屍、棄屍案的案情，另也持續追查4名在逃共犯到案。

新北市金山警分局近日接獲線報指出，有人遭殺害後，被焚屍、棄屍，隨即報請基隆地檢署指揮偵辦。

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檢警追查多日，發現遭舉報涉案的吳、潘男等5人形跡可疑，常在基隆市八堵出沒、並曾在某民宅逗留，便請基隆市警局第三分局協助偵辦。

警方昨凌晨在信義區培德路、崇法街和深澳坑路口，發現一輛未上鎖的藍色小貨車，車上還有一具未接電源的白色冷凍櫃，打開查看，赫然發現竟有一具燒黑呈跪拜姿式的遺體，經查證比對確定死者為趙翁，送往殯儀館，報請檢察官相驗。

警方則持續追緝吳、潘男等人時，鎖定吳男藏身台中大甲區一帶，凌晨1時許將他逮捕到案，送往基隆市警察局第三分局偵辦。今日清晨5時許抵達分局後，送往拘留所，上午9時許開始訊問。

檢警今天也再次前往八堵路一間倉庫旁的空地，釐清趙翁是否曾經被關押於該處，並派員前往調查，現場是否有其他跡證。

鑑識人員詢問房東出租倉庫時的狀況。（記者吳昇儒攝）

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