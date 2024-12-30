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    首頁　>　基隆市

    詭！基隆貨車內冰櫃藏男屍 車上擺道教令旗、金紙

    載著裝有死者冰櫃的小貨車停在郊區路旁。（記者吳昇儒攝）

    載著裝有死者冰櫃的小貨車停在郊區路旁。（記者吳昇儒攝）

    2024/12/30 15:40

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市警察局金山分局近日接獲線報指出，有一名男子遭人殺害後放置冰櫃內，並連車帶櫃遺棄在基隆郊區。金山警方獲報後，與在地警方組成專案小組，今日凌晨在培德路一帶尋獲載有屍體的貨車。鑑識人員採證後，將死者遺體搬出，並於下午進行相驗，釐清死因。現已兵分多路追查兇嫌，殺人棄屍動機，仍待進一步釐清。

    據了解，近期新北市金山警分局與基隆市警察局第三分局接續接到線報指出，有殺人棄屍案件，報請基隆地檢署指揮偵辦，最終決定由兩單位共同偵辦該起案件。

    警方循線在基隆市信義區培德路附近發現疑似棄屍的藍色小貨車，後面發現一只白色冰櫃，詭異的是車內副駕駛座竟擺著道教令旗，而後方還擺放不少金紙。

    檢警指出，目前案件仍積極偵辦中，也因涉及偵查不公開，不方便透露太多案情內容及偵辦細節。

    據悉，死者疑因積欠賭債遭人押走殺害，行兇地點不排除位於基隆轄區，現已鎖定3名犯嫌全力查緝中。

    警方於今日中午安排拖吊車將車輛拖至派出所暫時停放。（記者吳昇儒攝）

    警方於今日中午安排拖吊車將車輛拖至派出所暫時停放。（記者吳昇儒攝）

    副駕駛座內擺放著令旗。（記者吳昇儒攝）

    副駕駛座內擺放著令旗。（記者吳昇儒攝）

    車輛後方裝著藏屍冰櫃。（記者吳昇儒攝）

    車輛後方裝著藏屍冰櫃。（記者吳昇儒攝）

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