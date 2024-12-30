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    財劃法爭議 基隆議會國民黨團要中央「別老是設法用言語操縱人民」

    基隆市國民黨團呼籲「中央該做的事還是要好好地做，別老是設法用言語企圖操縱、愚弄人民。」 （記者羅國嘉攝）

    基隆市國民黨團呼籲「中央該做的事還是要好好地做，別老是設法用言語企圖操縱、愚弄人民。」 （記者羅國嘉攝）

    2024/12/30 15:02

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕立法院20日院會三讀通過「財政收支劃分法」，但政院迄今尚未副署、總統賴清德也未公布實施。對此，國民黨基隆黨部今（30）日召開記者會，呼籲賴清德盡快公布，更呼籲民進黨團，「中央該做的事還是要好好地做，別老是設法用言語企圖操縱、愚弄人民。」

    國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，這次立院修正《財劃法》有三個重點，一是中央統籌分配款由10％增加為11％，二是將土地增值稅收入回歸地方政府，第三則是中央及地方的收支分配，從130比30修改成65比35。他認為，透過這樣的修法，有助平衡城鄉差距，對基隆這種財政窘迫的城市發展有著很大幫助。

    國民黨基市黨部發言人潘艾嘉指出，前版本《財劃法》已是多年前的事情，隨著時代變遷，法律也應該因時制宜；該法的設計原先就是為了平衡城鄉差距，但卻有中央政府官員說，若按照修正案，未來颱風、地震來臨，「地方政府要自己勇敢面對」。

    她直言，難道未來天災人禍，中央政府全部不管了？認為這是個仇恨式激進的言論，就是個報復性的手段。不知道未來這個法通過後，是不是會有更多仇恨性的攻擊手法來操縱民眾。

    潘艾嘉呼籲總統賴清德及行政院，希望應以全民的利益為優先，而不是以黨的利益為優先。也呼籲民進黨團，「中央該做的事還是要好好地做，不要老是設法用言語企圖操縱人民、愚弄人民。」

    國民黨基隆市議會黨團副書記長曾紀嚴表示，基北北桃是共同生活圈，隨著《財劃法》通過，基隆市財政收入可望增加75億元，將可有效平衡一部分與周邊直轄市的財政差距。

    曾紀嚴指出，賴清德在擔任地方首長時，也多次針對《財劃法》修法提出看法，如今立院已經三讀通過，希望賴清德能夠盡快公布實施，這不僅是尊重立法院多數人決定，同時也能有效平衡城鄉差距，讓基隆能有進一步發展。

    市議員韓世昱表示，基隆的發展面臨多面向、多元化的問題，諸如通勤交通問題、產業發展問題、社會住宅、長照、補助等，都需要政府支應經費推動，好不容易立院通過的《財劃法》修法，這對於地方來說絕對是好事。所以希望中央及民進黨團來支援該法案，讓地方城鄉差距減少，整體城市能夠均衡發展。

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