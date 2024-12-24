泰國大麻偽裝「辣雞麵」闖關 警追上游還揪出洩密律師

運毒集團將大麻偽裝層黑色泡麵體，在「辣雞麵」包裝內，企圖闖關。（記者吳昇儒翻攝）

2024/12/24 10:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕保安警察第三總隊與關務署台北關今年7月抽驗來自泰國的泡麵包裹時，發現韓國品牌「辣雞麵」麵體呈現黑色，檢驗後確認為大麻葉，總重約2公斤便循線追查，揪出幕後的郭姓毒梟。更待郭男入境時，將其拘提另又查出600公克大麻花、油膏。5名涉案人員均被法院裁定收押禁見，警方則於今日上午發布新聞。

保三總隊與台北關查獲該批毒品後，決定向上追查，先讓該批泡麵出關，送到收貨人手上，並組專案小組，一路向上溯源。

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專案小組人員查出，該跨國走私毒品集團以深受國人喜愛的韓國泡麵「辣雞麵」作為掩護，將黑色大麻葉偽裝成泡麵體，再重新封裝，以國際包裹寄送到國內來。

警方歷時1個多月，從第一層曾姓收貨人手中資訊一路追查出幕後郭姓毒梟。

據悉，郭姓毒梟在泰國經營合法大麻工廠（泰國目前仍為合法），透過四海幫的道上兄弟媒介，找來弘仁會的郭姓男子幫忙處理運送大麻，分工縝密，而第一線的曾姓男子僅獲得2萬元代收費。

偵辦人員得知，郭姓主嫌將於9月15日歸國，便鎖定目標，等他一踏進國境步出海關後，當場將他拘提，並在其身上搜出6百公克的大麻花、油膏，連同先前查獲的2公斤大麻，市值遠超3百萬元。

台北地檢署檢察官陳雅詩偵訊後，認為郭男等5人涉犯重罪，且串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

此外，該跨國販毒集團也找來幫台版柬埔寨、徐巧芯大姑涉洗錢案的辯護律師張秉鈞擔任辯護律師，警方追查時，發現竟在第三層郭姓犯嫌手機內，查到張律師要求郭男刪除相關證據的對話文字，涉犯洩密罪，將他拘提到案後，移送法辦。檢察官則諭令張律師70萬元交保。

保三總隊長黃家琦呼籲，走私運輸毒品為刑事重罪，若查獲恐將面臨終生牢獄，此次也感謝台北市警中山分局及新北市警板橋分局、航警局刑事警察大隊、調查局台北市調處等單位協助偵辦。

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運毒集團將大麻偽裝成黑色泡麵體，企圖闖關。（記者吳昇儒翻攝）

警方在郭男身上起出大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

警方全程監控該箱貨物，見第一層收貨的曾男簽收後，立刻向前將其逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

警方查獲偽裝在「辣雞麵」包裝內的黑色麵體，檢驗後確認為大麻。（記者吳昇儒翻攝）

警方在郭姓主嫌身上起出大麻油膏。（記者吳昇儒翻攝）

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