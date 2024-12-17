基隆衛生保健志工表揚 86歲廖信妺服務時數曝光

廖信妹女士是此次表揚中最高齡志工，服務時數已累績達8千6百多小時。（基隆市政府提供）

2024/12/17 19:43

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市衛生局今（17日）表揚282名衛生保健志工，包括全國志願服務獎項41名，及衛生局服務獎項241名，由市長謝國樑親自授證。其中86歲廖信妺獲「全國志願服務金牌獎」，她是最高齡志工，服務時數累績達8千6百多小時。

廖信妺從2000年衛生局首辦社區闔家歡健康篩檢時，到仁愛區衛生所幫忙，隔年成立志工隊，她也是第一批完成受訓的志工，23年來與衛生所一起經歷各種考驗，她說「活著就要動，而且越動越健康，上天讓我有健康的身體，就是讓我用自己微小的力量幫助他人，讓社會大眾變的越來越健康，就覺得很開心很快樂。」

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此次表揚中，服務時數最高者，是榮獲「全國志願服務金牌獎」的方潭珠女士，從2004年加入「基隆市衛生局」服務，年資近20年，服務時數累積達1.1萬小時，她除了在衛生局服務外，也在陽明文化藝術館、警察局婦幼隊等不同領域擔任志工。

衛生局長張賢政表示，基隆志工總共有1萬3930人，其中衛生保健志工有1020人，佔總志工人數7%左右，衛生保健志工服務多元，包含協助門診服務、衛生保健工作、食品衛生宣導、防疫工作、菸害防制、社區健康營造等。

張賢政指出，今年衛生保健志工服務共14萬1073小時，等於1個人不眠不休的工作16.1年。衛生局由衷感謝獲獎的績優志工夥伴，長期以來對基隆無私的付出和貢獻，他們的服務精神值得大家敬佩與學習，並期待有更多市民朋友投入志願服務的行列，共同打造「基隆有愛 志工最讚」。

市長謝國樑則說，無論在醫療院所、社區鄰里等，都能看到衛生保健志工服務的身影，穿梭在各個角落，守護市民的健康，共同打造更有愛的幸福城市。

113年衛生保健志工獎勵表揚活動大合照。（基隆市政府提供）

基隆市長謝國樑（左）表彰282位衛生保健志工。（基隆市政府提供）

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