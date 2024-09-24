巡官統調發布… 基隆市警察局派出所長少了五分之一

基隆警方。（資料照）

2024/09/24 07:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕警政署全國巡官統調名單近日公布，位於台灣頭的基隆市警察局共有9人調走，包含南榮路、東光路、暖暖、正濱及八堵所等5名派出所所長，佔全局派出所首長人數的五分之一，僅補入1人。而這些幹部無一例外，均是調往鄰近的台北、桃園市警察局服務，若加給、福利持續未到位，恐怕基隆市警察局難以留下優秀幹部為市民服務。

在基隆服務20年的資深警官指出，六都等級的警察局有額外津貼、加給，加上人員編制較大，升遷管道較順暢，對年輕警官有極大吸引力。此次外調的多位所長年紀尚輕，做一樣的事情，卻能領更多的薪水，自然會想要調往六都警察局服務。

但這些所長都是上級長期訓練、提拔，從副所長轉任所長，好不容易能夠獨當一面擔任轄區首長時，卻又離開，對於基隆來說是一大損失。而基隆位於北、北、桃都周邊，要能留住人才，除非有很大的誘因，否則人才外流的情形一定會持續上演。

基隆市警察局表示，警察人員調動是正常現象，因周邊均為直轄市警察局巡官升高序列職務機會多，不少同仁基於個人生涯及升職考量選擇到六都服務，今年共有18名警官調走，調入3人，但10月警察大學將有畢業生投入職場，屆時將積極向警政署爭取人力派補。

此外，警局從上次統調後，鼓勵同仁進修，已有多名同仁考上警佐班及碩士班，合計將可補入9名巡官警力。

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