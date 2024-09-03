獨家》基隆城市馬拉松臨時喊卡 市府否認「因韓國瑜要來造勢才改期」

基隆城市馬拉松突然喊停，延到10月14日罷免投票日之後舉行。（記者吳昇儒翻攝）

2024/09/03 17:40

市府：逢罷免投票前一週 怕專業人力不足

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆今年唯一的一場城市馬拉松原定10月6日舉行，相關事宜已準備完善，將陸續寄出參賽物品，沒想到9月1日突然收到市政府通知，表示因罷免選舉等因素，憂心專業人力不足，要求主辦單位改期，讓工作人員措手不及，恐影響3000名跑者權益，工作人員表示「根本是為了韓國瑜來基隆造勢改期！」市府教育處表示，改期有很多因素，兩者沒有關係，將與主辦單位研商對策，盡快對外公布。

據了解，市府發函給主辦單位的公文中指出，2014年舉辦鐵人三項比賽時，導致選手嚴重癱瘓，為了更加慎重籌備賽事，且交通計畫尚未經基隆市港道安會報審查通過，辦理日期適逢國慶假日及罷免投票前1週，市府專業人力有限，憂心跑者及市民有安全疑慮，要求舉辦日期延至10月14日罷免日後一天。

活動工作人員透漏，一開始是說因憂心「警力不足」，才會需要改期，但這個活動至少已經籌備半年以上，一紙公文就要突然改期，要如何面對已經報名的馬拉松跑者？3000多人來自全國各地，大家都各有安排，以後基隆市要再馬拉松比賽，恐怕已經失去公信力。此外，改期導致的損失，應該由誰來負責？

知情人士指出，「此舉根本是為了韓國瑜來基隆造勢改期！」立法院長韓國瑜原本在9月6日到基隆幫市長謝國樑站台造勢，卻因考量颱風大雨等因素，造勢活動移到10月5日晚上，為避免影響當日造勢活動，才要求城市馬拉松主辦單位更改日期。

教育處副處長徐嬿立表示，3000人交通維持計畫上週未通過，擔心會有危險，基於安全考量，不想有之前的憾事發生，內部只好忍痛延期，跟韓國瑜來基隆造勢活動沒有關係。

基隆城市馬拉松將從國門廣場出發，原定10月6日舉行，市府突然喊卡。（記者盧賢秀攝）

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