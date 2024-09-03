為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　基隆市

約人到KTV談判攜BB槍防身 法院依這理由判他無罪

王姓男子到基隆市一家KTV歡唱時，遭檢舉攜帶類似真槍的BB槍。基隆地院認為，王男的BB槍當時放在車上，並未隨身攜帶，或當眾展示，因此裁定他無罪。 （記者林嘉東攝）

王姓男子到基隆市一家KTV歡唱時，遭檢舉攜帶類似真槍的BB槍。基隆地院認為，王男的BB槍當時放在車上，並未隨身攜帶，或當眾展示，因此裁定他無罪。 （記者林嘉東攝）

2024/09/03 16:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子到基隆市一家KTV歡唱時，遭檢舉攜帶類似真槍的BB槍，警方趕抵查扣槍枝，將他依違反社會秩序維護法「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞」移送法院。基隆地院認為，BB槍當時放在車上，並未隨身攜帶，因此裁定他無罪。

裁定書指出，王姓男子今年6月間晚上到基隆市愛一路一家KTV唱歌，警方接獲檢舉王男隨身攜帶BB槍，引起民眾恐慌，危害民眾安全；警方趕抵，並未在王男身上查獲BB槍。

王男供稱，他約人到KTV講事情前，怕有危險才攜帶BB槍，後來對方沒來，他把BB槍放在轎車上，並未帶在身上。

王男隨後帶警方到他車上取出一把BB槍交給警方，警方查扣後，將王男依涉犯社會秩序維護法第65條第3款「無正當理由攜帶類似真槍的的玩具槍，有危害安全之虞」移送基隆地院。

裁定書指出，王男並未隨身攜帶BB槍，查看檢方蒐證影片，也未見王男有隨身攜帶BB槍情事。此外，報案人也沒看到王男有隨身攜帶、或當眾展示BB槍情節，因此無證據證明，王男攜帶BB槍，有造成危害公共秩序、社會安寧之虞，因此判王男無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘭陽女中禮堂窗戶遭BB槍掃射 20多歲男子到案
2024/08/02 09:44

蘭陽女中禮堂窗戶遭BB槍掃射 20多歲男子到案
潮州副站長「亮BB槍」槓酸民 台鐵記申誡2次
2024/06/12 18:50

潮州副站長「亮BB槍」槓酸民 台鐵記申誡2次
impression

台灣肺癌防治世界發光 健保署長曝用藥拚跟上國際
BB槍男射破蘭陽女中窗戶玻璃 檢方諭知3萬交保限制住居
2024/08/02 14:43

BB槍男射破蘭陽女中窗戶玻璃 檢方諭知3萬交保限制住居
潮州副站長「舉BB槍照」怒槓網友 台鐵：個人行為
2024/06/12 10:55

潮州副站長「舉BB槍照」怒槓網友 台鐵：個人行為
impression

全台指標大案「元利四季莊園」 1.2萬坪複合造鎮 全齡森活新典範
蘭陽女中大禮堂窗戶遭BB槍轟18彈孔 警已掌握特定人士
2024/08/02 05:47

蘭陽女中大禮堂窗戶遭BB槍轟18彈孔 警已掌握特定人士
醉漢帶槍搭捷運嚇壞人！大批警攔阻 幸好是BB槍
2024/06/22 16:24

醉漢帶槍搭捷運嚇壞人！大批警攔阻 幸好是BB槍
基隆市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播