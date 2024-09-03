約人到KTV談判攜BB槍防身 法院依這理由判他無罪

王姓男子到基隆市一家KTV歡唱時，遭檢舉攜帶類似真槍的BB槍。基隆地院認為，王男的BB槍當時放在車上，並未隨身攜帶，或當眾展示，因此裁定他無罪。 （記者林嘉東攝）

2024/09/03 16:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子到基隆市一家KTV歡唱時，遭檢舉攜帶類似真槍的BB槍，警方趕抵查扣槍枝，將他依違反社會秩序維護法「無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞」移送法院。基隆地院認為，BB槍當時放在車上，並未隨身攜帶，因此裁定他無罪。

裁定書指出，王姓男子今年6月間晚上到基隆市愛一路一家KTV唱歌，警方接獲檢舉王男隨身攜帶BB槍，引起民眾恐慌，危害民眾安全；警方趕抵，並未在王男身上查獲BB槍。

王男供稱，他約人到KTV講事情前，怕有危險才攜帶BB槍，後來對方沒來，他把BB槍放在轎車上，並未帶在身上。

王男隨後帶警方到他車上取出一把BB槍交給警方，警方查扣後，將王男依涉犯社會秩序維護法第65條第3款「無正當理由攜帶類似真槍的的玩具槍，有危害安全之虞」移送基隆地院。

裁定書指出，王男並未隨身攜帶BB槍，查看檢方蒐證影片，也未見王男有隨身攜帶BB槍情事。此外，報案人也沒看到王男有隨身攜帶、或當眾展示BB槍情節，因此無證據證明，王男攜帶BB槍，有造成危害公共秩序、社會安寧之虞，因此判王男無罪。

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