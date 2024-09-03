中選會公告10/13罷樑投票 謝國樑答辯書提「東岸商場產權四連勝」

謝國樑答辯書中指出，針對東岸商場產權，基市府在司法訴訟與行政審議獲四連勝、行政機關審議結果也勝出，足見市府自始至終都是依法行政。（資料照）

2024/09/03 14:29

〔記者李文馨／台北報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免基隆市長謝國樑，中選會今天（3日）公告基隆市第19屆市長謝國樑罷免案的投票日期為10月13日、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間及每日罷免活動時間等事項。謝國樑答辯書中指出，針對東岸商場產權，基市府在司法訴訟與行政審議獲四連勝、行政機關審議結果也勝出，足見市府自始至終都是依法行政。

罷免提議人之領銜人戴璟安理由書指出，謝國樑違背誠信原則，選前多次於公開場合發表自身政見，當選後不但不落實，還不斷偷換概念，包含青年公益電動機車方案、染疫慰問金、基隆捷運等；另也批評，謝國樑身為法學碩士卻知法犯法，如深夜強闖基隆東岸商場、政治介入校園、市政未經過審慎規劃。

根據謝國樑提出的答辯書指出，其堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝，列舉大日公司及NET敗訴及遭駁回事項，強調市府自始至終都是依法行政，站得住腳，「NET僅是企圖透過各種手段與程序，混淆大眾視聽」，呼籲市民支持他依法守護市產的決心。

答辯書也提及，謝國樑在市政上加速汰換老舊大型公車、響應「2030公車電動化」目標；逐步推動落實「亞洲最有愛城市」，推出「乾淨家園」與「寧靜街坊」專案；推動「行人友善」政策、實施「騎樓整平」計畫；兌現「公益青年電動機車方案」政見；推動一區一室內兒童樂園；建置線上健康照護平台；辦基隆「好孕乘三」計畫等；辦首屆「基隆浪曲嘉年華」；重視城市美學等。

謝國樑認為，提升罷免案投票率，才是真正體現民主的價值。他指出，民眾對於「罷免權」在憲法制度上 的設計與意義，以及「罷免投票」實際上如何行使等，都很陌生；選務機關顯然對於罷免宣導，採取消極、「冷處理」的態度，呼籲既然辦理罷免投票，應比照辦理選舉，廣為向民眾宣導罷免的法規與權力行使方式，以及罷免所產生的法律效果，讓民眾在資訊充足且認知正確的狀態下踴躍投票。

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