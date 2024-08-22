直指基隆騎樓停機車政策缺失 張顥瀚：難怪謝國樑會被罷免

基隆市議員張顥瀚參加「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，直指基隆市府政策缺失。（記者陳奕劭攝）

2024/08/22 22:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕民主進步黨今天（22日）在南小軒咖啡店舉辦「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，新北市議員鄭宇恩、陳乃瑜、黃淑君及基隆市議員張顥瀚擔任與談人，民眾關心人行道、機車格數量不足，罷免基隆市長謝國樑等議題，議員們也向民眾分享看法。

民眾反映，台灣對大車以外的交通工具不友善，人行道、機車格數量不足，鄭宇恩說，很多店家不希望設立人行道，因為會影響做生意，有部分店家因為有切身經驗而認同，因此希望先在同意地區試辦給反對者看，未來很多地方才會跟進。

張顥瀚分享，他曾在「基隆要塞司令部」古蹟推動人行道，但當地里長跟他說「敢推動就不讓你下一屆選上」，推動人行道需要停車與店家壓力，因為人慣性不想繞遠路，不能隨意停車會讓民眾感到不便，但親子、觀光客、行動不便者都需要人行空間，推動仍有必要，後來里長也向他說「還好你有推動」。

他提到，為了改善機車停車問題，謝國樑剛上任不滿半年，竟然開放基隆市騎樓給機車停車，而不去尋找適當的土地興建停車空間，治標不治本，還衍生後續負面效應，基隆火車站附近多了400格停車格，竟是來自馬路剛拓寬的人行道，讓他感嘆「難怪會被罷免」。

黃淑君說，沒有議員會喜歡得罪店家與行人，她與新北市前議員何博文推動府中站前廣場，也遇到許多困難。她建議民眾多跟里長溝通，只要選民觀念進步，未來有機會達成多贏。

陳乃瑜說，她先前在新店推動大坪林站交通改善工程，當時也讓很多民眾不習慣，但這些都有諮詢過專家、交通局，後來也證實是對的，她希望選民可以多跟其他民眾溝通，才能減少政策阻力。

談到霸樑案，張顥瀚說，這不是民進黨發起活動，他與主事者先前都不認識，罷免過程遇到許多困難，最後成立他也感到開心。他指出，這件事給台灣政治人物重要警惕，講過的話會受到檢視，凡走過會留下痕跡。

民進黨舉辦舉辦「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，議員們開心與民眾合影。（記者陳奕劭攝）

民進黨舉辦「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，新北市議員陳乃瑜分享推動公共建設經驗。（記者陳奕劭攝）

民進黨舉辦「議員咖啡杯」新北青年論壇淡水場，新北市議員黃淑君分享推動建設心路歷程。（記者陳奕劭攝）

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