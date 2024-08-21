北車發文宣卡位基隆市長補選？林沛祥：關心通勤族搭車問題

立委林沛祥說，經常到台北各大轉運站關心通勤族問題。（記者盧賢秀攝）

2024/08/21 19:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑面臨罷免危機，民進黨議員張之豪在臉書貼文指國民黨立法委員林沛祥在台北車站發面紙，並意有所指這是在為市長補選「卡位」。林沛祥回應，經常到各大轉運站關心基隆通勤族問題，他對謝國樑有信心。

民進黨基隆市黨團總召張之豪20日晚發文說，謝國樑面臨罷免危機，同黨籍的立委林沛祥跑到北車發文宣？發送文宣不是幫謝國樑，是在宣傳自己，還三句不離市長補選，林沛祥彷彿已經在為補選市長「卡位」，他諷林沛祥「吃相優雅一點」，可以緩一緩。

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立委林沛祥強調，從以前擔任議員到現在立委期間，只要有空就會在台北各轉運站，關心通勤族關心下班搭車的情況，當選立委後也在交通委員會，都會抽空去北車、南港展覽館、南京三民、忠孝敦化等站點，關心基隆通勤子弟，尤其是班次不足的時候，需要調度車輛，也會親自致電國道客運高層，希望他們能夠支援班次，讓辛苦的基隆人能夠早點回家。

林沛祥指出，前交通部長李孟諺本來答應要補助3億元來補貼北北基桃轉乘國道客運案能迅速過關，增加更多班次與司機駕駛員，讓通勤族能夠準時上班，下班早點到家，但是，現在李孟諺因出事閃辭，不知道接下來會怎樣，所以，在立院開完協調會後抽空到北車關切現況。

外傳「卡位」說，林沛祥說，對謝國樑市長深具信心。

立委林沛祥到台北車站發文宣，引起民眾質疑為基隆市長補選「卡位」。（基隆市議員張之豪提供）

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