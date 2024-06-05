基隆門牌40年未更新 19.5萬面明年起分2年換發

基隆市門牌40年未更換，有些已無法辨識。（記者盧賢秀攝）

2024/06/05 14:39

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市的門牌40年未更新，尤以中正區靠海鏽蝕破損最為嚴重，破損、缺漏或標示不清，民政處長張淵翔表示，全市約19萬5千面的門牌，明年起將分2年重新換發。

基隆市議會今天通過民政處70萬元門牌新樣式規劃設計追加預算。議員陳冠羽指出，更換門牌是好意，但屏東及鄰近的新北市都發生門牌更換後的悲劇，換新門牌後民眾不埋單，甚至郵務工作也延宕，主要是門牌辨識度很差，建議執行時應納入郵務士的經驗。

議員鄭愷玲說，建議全市統一更換；議員連恩典提醒，很多住戶特別是店家，門面裝修之後就不掛門牌，趁統一換發時要注意掛的高度或是左右邊規範，找門牌才方便。

民政處長張淵翔說明，基隆市的門牌已經40年未換新，屢接獲基層民眾反映，門牌幾乎看不見，因此，這次市政府編列70萬元追加預算規劃門牌新樣式，預算通過後，今年進行規劃設計，會請教專家學者及郵務士、宅配物流等使用業者提供意見參考，明年起分2年汰換19萬5千面門牌。

他說，基隆以中正區靠海，海風吹蝕門牌破損最嚴重，製作材質會氧化，甚至出現穿插、跳來跳去，還有甲乙丙丁的編法，將全面汰換，以材質為主，功能性好，掛立方式也會一併研究。

基隆市門牌40年未更換，有些已無法辨識。（記者盧賢秀攝）

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