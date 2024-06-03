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基隆山崩謝國樑第一時間狀況外 議會民進黨團強力要求才去現場

謝國樑在議會總質詢暫停後趕往土石崩塌現場。（記者楊心慧攝）

謝國樑在議會總質詢暫停後趕往土石崩塌現場。（記者楊心慧攝）

2024/06/03 23:36

〔記者楊心慧／基隆報導〕基隆市潮境公園連接北寧路的平浪橋聯外道路口山坡，今天下午2時28分發生大量土石崩塌，發生當下基隆市長謝國樑正在基隆市議會進行市政總質詢，基隆市長謝國樑在第一時間仍不知情，經民進黨市議員陳宜告知，他還一度想指派其他官員去看，最後在基隆市議會民進黨團堅持下，強調人命關天，總質詢應該結束，就算後續不補此段時間質詢也沒關係，質詢才暫停，眾人趕往現場勘災。

基隆市議會民進黨團今下午進行總質詢，在市議員張之豪質詢結束後，市議員陳宜向謝國樑提醒說，潮境公園周邊發生土石流坍塌，謝國樑此時還反問：「現在嗎？」他並左顧右盼詢問現場官員狀況，對於崩塌狀況並未立即掌握災情。

陳宜建議質詢暫停，謝國樑應前往現場了解狀況，現場有官員說：「還蠻嚴重的」，謝國樑則說：「蠻嚴重的啊？」市議員張顥翰也說，總質詢時間應暫停，至於後續總質詢是否能再繼續再請議事組規劃，因目前土石大量崩塌，已造成基隆市公共安全問題，是否市民因這樣遭受危害，請主席立刻進行裁示。

擔任主席的親民黨副議長楊秀玉表示，還是繼續進行質詢，至於這部分由市長及相關單位去關心；謝國樑表示，秘書長、相關單位等先過去，如果有需要他再過去。

民進黨市議員鄭文婷等人不滿，強調人命關天，官員到場了解災情狀況才是最重要的事，民進黨團提議暫停總質詢，若後續不補此段時間質詢也沒關係，現場已有傷者、車輛被埋在土石堆中，事態嚴重，市長謝國樑應該到現場第一時間坐鎮指揮；在民進黨團強力要求下，楊秀玉才裁示總質詢暫停。

民進黨市議員陳宜、陳軍佐、吳驊珈、洪森永、鄭文婷、施偉政、張顥翰、張之豪皆從市議會趕往現場。

民進黨市議員施偉政受訪表示，可能市長謝國樑並未完全掌握到現場情況，在民進黨團提醒救災優先，強烈建議市長前往，並表明就算不補償質詢時間也沒關係後，主席楊秀玉便宣布會議結束，謝國樑才動身前往現場；他認為就算平時市政質詢針鋒相對，但絕對沒有任何一位政治人物會放任人民安危與市政沉淪，應同心渡過難關。

民進黨市議員陳宜、陳軍佐、吳驊珈、洪森永、鄭文婷、施偉政、張顥翰、張之豪皆從市議會趕往現場。（記者楊心慧攝）

民進黨市議員陳宜、陳軍佐、吳驊珈、洪森永、鄭文婷、施偉政、張顥翰、張之豪皆從市議會趕往現場。（記者楊心慧攝）

基隆市潮境公園連接北寧路的平浪橋聯外道路口山坡，今天下午2時28分發生大量土石崩塌。（記者楊心慧攝）

基隆市潮境公園連接北寧路的平浪橋聯外道路口山坡，今天下午2時28分發生大量土石崩塌。（記者楊心慧攝）

基隆市議會民進黨團今下午進行聯合質詢。（記者楊心慧攝）

基隆市議會民進黨團今下午進行聯合質詢。（記者楊心慧攝）

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