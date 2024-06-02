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辣椒水攻擊老闆嗆「你攤位不要做了」 基隆男遭判刑3個月

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯傷害及恐嚇危害安全罪，分別判處有期徒刑2月、35天，均得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯傷害及恐嚇危害安全罪，分別判處有期徒刑2月、35天，均得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

2024/06/02 17:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子陳威丞與友人林志燁前年3月間，到基隆廟口夜市用餐時，因拿隔壁攤販椅子，引起老闆不滿，進而發生口角。陳、林二人輪流丟擲桌上的碗，還嗆自己是廟口小孩，要老闆不要做了；陳男更拿出辣椒水及碗攻擊對方。基隆地院近日審結，認定陳男觸犯傷害及恐嚇危害安全罪，分別判處有期徒刑2月、35天，均得易科罰金。

檢警調查，林、陳二人前年3月間某日下午1時許，一同前往廟口夜市吃飯，陳男因擅自拿隔壁林姓老闆攤位的塑膠椅，雙方發生爭執。陳、林二人竟對老闆恫稱：「我是廟口小孩，你嗆我，我廟口的，你攤位不要做了（台語）」等語。

此外，陳男更不善罷干休，拿起飲料、桌面上的碗朝林姓老闆丟擲，更拿出辣椒水，朝對方臉部襲擊，造成老闆眼睛及頭皮受傷，憤而對兩人提告。

檢察官偵訊後，依涉犯恐嚇危害安全罪將陳、林二人起訴；陳男另涉傷害罪部分，也一併依法起訴。

法官審理後認為，陳、林二人只因細故糾紛竟出言恫嚇被害人，陳男甚至用辣椒水攻擊對方，造成損害難認輕微，且事後均未賠償對方損失；考量兩人犯後承認犯行及犯罪動機、目的、手段等，觸犯恐嚇危害安全罪部分，判處兩人拘役35天，得易科罰金3萬5千元；陳男另觸犯傷害部分，則判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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