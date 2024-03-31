基隆潮境保育區2.0上路 全國首創總量管制事先申請新制

基隆市政府今天（31日）宣布，自4月1日起施行潮境保育區2.0計畫；基市府指出，這是全台首創同時在陸域及水域都施行總量管制的新制。圖為潮境保育區2.0範圍，新增永續利用區。（圖為基隆市政府提供）

2024/03/31 17:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府經多年規劃，2016年起，將八斗子潮境海灣劃設為潮境保育區，經過近年的推廣，為了進一步強化海洋生態的保育，基隆市政府今天（31日）宣布，自4月1日起施行潮境保育區2.0計劃；基市府指出，這是全台首創同時在陸域及水域都施行總量管制事先申請，期待能在海洋保護與永續發展之間，取得雙贏。

基隆市產業發展處3月31日宣布，潮境保育區相關規定將自4月1日起正式生效，除將潮境保育區劃分為「核心區」及「永續利用區」外，也針對核心區的陸域及水域，都實施總量管制，未來必須要經過事先申請，才能在潮境海灣的陸域及水域進行遊憩。

這次的相關調整經農業部於2023年9月20日核定，基隆市政府也於去年10月23日公告，並自4月1日起正式生效。修正內容主要包括，劃定核心區、永續利用區，並訂定分區管理事項，以有效管理水產資源及棲地。

在核心區部分，潮境保育區將採行總量管制，其中，水域平日限200人，假日400人；潮間帶每日限200人，不管是僅打算在潮間帶遊憩，或是下海浮潛或深潛，都必須自定入口進入。而且從事水域潛水需有證照，進入潮間帶需有導覽員帶入，採團進團出。產發處表示，以往大多針對陸域進行總量管制，潮境保育區全台首創同時針對陸域及水域進行總量管制。

另外，基隆市產發處也新增11月至隔年3月為休養期、調整海菜採捕時間及新增永續利用區等新措施，以維護環境與遊憩間平衡，促進海洋資源的永續利用。

至於永續利用區，民眾僅可從事經許可經營之漁業，並禁止有破壞棲息地環境之行為。也嚴格禁止在核心區進行浮潛及深潛的民眾越界進入。

基隆市產發處長林鼎超表示，民眾違反相關規定，市府將依《漁業法》第65條第6款規定，裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

圖為進入潮境保育區潮間帶需事先申請，且須由導覽員帶入，採團進團出。（圖為基隆市政府提供）

潮境保育區生態豐富，此為海洋公民科學家葉宏偉於潮境保育區拍攝巴氏侏儒海馬。（圖為公民科學家葉宏偉提供）

基隆市政府今天（31日）宣布，自4月1日起施行潮境保育區2.0計畫；基市府指出，這是全台首創同時在陸域及水域都施行總量管制的新制。（圖為基隆市政府提供）

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