因應基隆捷運 新闢北五堵聯外道路

基隆捷運將在北五堵設站，市府規劃聯外道路。（資料照，記者盧賢秀攝）

2024/03/30 16:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕交通部長王國材說，基隆捷運已經核定，明年就會編列預算推動。基隆為配合捷運施工及未來發展，將拓寬堵南街及新闢北五堵站聯外道路。民意代表希望應與地方溝通；市府說，所需經費龐大，將再爭取中央協助。

基隆捷運第一階段南港到八堵站，新北市捷運工程局正在辦理基本設計。王國材日前與立法院交通委員會到基隆考察時說，預計明年就會編列預算推動。

基隆捷運在基隆規劃北五堵、百福、六堵、七堵、八堵等5站，市政府向新北市建議，為配合捷運施工期交通維持，將拓寬七堵區堵南街及新闢北五堵站聯外道路，由工務處規劃，盡速向中央爭取補助經費。

市府說，有關道路新闢與拓寬，因涉及兩側民眾的土地權益，市府將持續與新北市政府評估，最適合基隆未來發展所需的道路空間規劃。

市議員張耿輝說，七堵、六堵與五堵一帶以前是貨櫃集散地，現有很多新建案，堵南街拓寬及北五堵站建聯外道路要加速進行，對地方很重要。未來捷運施工、地方發展、科技園區進駐等，首要就是交通便利，土地徵收範圍及路線怎麼走要再和地方加強溝通。

市府祕書長方定安說，市府積極與新北市捷運局合作，力拚10年完工通車，捷運建設不僅是重大投資，也是未來城市發展的強力引擎，後續帶來都市更新、產業升級帶來機會。

交通處長王圳宏說，因此捷運工作推動，包括都市計畫變更、用地取得、工程設計與施工、車站轉運、周邊土地開發、建設財務計畫及捷運第二階段八堵至基隆市區路線可行性評估等。市府將委託專業工程團隊規劃在地需求的路廊。

基隆捷運第一階段綜合規劃已核定。（基隆交通處提供）

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