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首頁　>　基隆市

誤信LINE投資群組老梗 金牌女保險員遭詐2884萬

賴姓金牌女保險員被詐團騙走2884萬餘元後，約車手在基隆市一家超商面交，讓警方得以逮到王姓車手。（記者林嘉東攝）　

賴姓金牌女保險員被詐團騙走2884萬餘元後，約車手在基隆市一家超商面交，讓警方得以逮到王姓車手。（記者林嘉東攝）　

2024/01/27 19:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕賴姓金牌女保險員誤信LINE投資群組高報酬陷阱，累計「投資」13次共2884萬餘元，發現無法提領「獲利」才驚覺受騙。警方利用玩具假鈔，釣出前來取款的19歲王姓車手，基隆地檢署昨偵結，將王男依詐欺取財未遂罪嫌起訴。

40多歲賴姓金牌保險女業務員，去年10月間加入LINE股票群組，誤信投資老師推薦的飆股，可獲取高報酬快速致富，陸續把錢交給前來取款的車手，匯款到詐團指定帳戶，前後13次累計交付2884萬8740元。

賴女想獲利了結，對方卻藉故要再繳納稅收，賴女發現根本無法提領，才驚覺被騙報警；沒想到詐團食髓知味，要求再投資524萬，賴女遂與警方合作，和對方約在基隆市中正區某超商面交。

基隆市警二分局偵查隊、和一路派出所警員等7人去年12間前往埋伏，賴女拿著警方替她準備的一大疊玩具鈔面交，等前來收錢的19歲王姓車手收下假鈔後，警方立即上前將他逮捕。

起訴書指出，王姓車手去年10月間，加入以林姓男子為首的車手集團，專門替林姓等詐團收取被害人交付的款項，再交付給林男等上游幹部；王男取款不成落網，涉犯詐欺取財未遂罪，昨將他提起公訴。

至於，林姓男子等在逃詐團成員，檢警已掌握林男等人犯罪事證，將於近日發動搜索，將林等人成員一網打盡。

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