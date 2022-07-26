設計趁車主暫離偷走車 勒索得手仍不還車判關9月

基隆地院近日審結，依觸犯竊盜、恐嚇取財罪判處魏男有期徒刑9月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2022/07/26 13:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名魏姓男子找來姓名不詳的女子「WaWa」於前年10月6日假冒成龔姓男子姪女，說要匯款給龔男，再由龔取款交給魏男。龔男誤信訊息，竟載著魏男到ATM取款。魏男趁龔男下車時，將車子開走，並勒索6千元。龔男付款後，車卻未取回，只好報警處理。基隆地院近日審結，依觸犯竊盜、恐嚇取財罪判處魏男有期徒刑9月，得易科罰金。

檢警調查，龔姓男子前年10月6日接到一名自稱是他姪女「WaWa」的訊息，並表示要借用其帳戶，將款項交付給其魏姓友人。兩日後，龔男依照假姪女的指示載著魏男到百福社區內某銀行分行，下車查看帳戶內是否有款項匯入；魏男見龔男並未熄火，直接將車開離現場。

龔男發現帳戶並未有款項匯入後，感覺上當，趕緊跑出銀行查看，驚見自己的車子已經被人開走。魏男得手後，聯繫龔男要求他支付6千元的贖車費到其帳戶內，否則要將車子解體變賣。

龔男擔心愛車受損，只好依約支付6千元贖金，但款項匯入後，卻發現對方根本沒有返還車子的念頭，便報警處理。警方則於3日後，找回龔男的愛車。

警方依照龔男提供的匯款資料，約談魏男到案說明，魏卻辯稱是因為龔男日前積欠買毒品的6千元，才會一人分飾兩角，偽裝成龔的姪女，藉此騙車勒索討債。法院審理時，魏男才改口坦承犯行。

法官認定，魏男與姓名不詳的女子「WaWa」有犯意聯絡及行為分擔，魏男行為已觸犯竊盜及恐嚇取財罪，分別判處有期徒刑4月、6月，均得易科罰金，應併執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元，不法所得6千元已發還被害人，因此不宣告沒入。

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