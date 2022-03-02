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    移民署破獲地下醫美診所 越南美女密醫替人整形牟利逾300萬

    移民署基隆市專勤隊訊後，將越南移工陳氏河等3人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

    移民署基隆市專勤隊訊後，將越南移工陳氏河等3人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

    2022/03/02 10:24

    〔記者林嘉東／基隆報導〕越南籍美女移工陳氏河（英文名字:ANNA）來台打工期間被炒魷魚，竟另起爐灶，在桃園商辦大樓開起醫美工作室，大賺黑心錢，替同鄉移工及新住民隆鼻、割雙眼皮，打玻尿酸等手術，一年下來已替200多名同鄉整形，獲利300多萬元。案經移民署北區事務大隊基隆市專勤隊4個多月蒐證，昨搜索陳女醫美工作室，訊後將她依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌究辦。

    移民署北區事務大隊基隆市專勤隊接獲去年10月接獲檢舉，有越南籍女子在臉書、TIKTOK等社群直播，替人進行隆鼻、割雙眼皮等醫療行為，遂報請桃園地方檢察署檢察官陳美華指揮，暗中蒐證。

    基隆市專勤隊追查，陳氏河來台前，在越南曾從事美容工作，並未取得當地醫師資格，2020年11月來台後在桃園一家機械工廠打工，未料不到4個月就被炒魷魚。

    陳女等待新職期間，明知自己並沒有醫師執照，承租桃園一間辦公大樓，開設醫美診所，替同鄉紋眉、豐唇到割雙眼皮、隆鼻等整形手術，費用從台幣3000元至4萬元不等。

    陳女因醫療手術技術不佳，替同鄉割雙眼皮時割壞了，爆發不少醫療糾紛，陳女為此在228連假期間大做促銷；移民署基隆市專勤隊見時機成熟，搜索陳女經營的地下醫美診所，逮捕陳姓女子及2名助理等人。

    隊長吳鈞城指出，陳女經營的地下醫美診所，相當專業，不僅有手術檯、玻尿酸、麻醉等管制藥品數百種，一應俱全；專勤隊將進一步溯源追查這些管制藥品走私管道。

    吳隊長表示，陳女經營地下醫美診所1年，每月手術人數達15人，每月淨利達30萬元，累計獲利300多萬元。

    吳鈞城呼籲，愛美是天性，但找了不具醫師資格的地下醫美診所施做美容手術，是很危險的，一旦手術失敗，除了面貌無法復原外，手術中也可能因為麻醉導致身體不適，隨時有生命危險。

    專勤隊訊後，將陳女等3人依違反醫師法、入出國及移民法等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

    越南移工陳氏河經營的地下醫美診所，相當專業，不僅有手術檯、玻尿酸、麻醉等管制藥品數百種，一應俱全，基隆市專勤隊將進一步溯源追查這些管制藥品走私管道。（記者林嘉東翻攝）

    越南移工陳氏河經營的地下醫美診所，相當專業，不僅有手術檯、玻尿酸、麻醉等管制藥品數百種，一應俱全，基隆市專勤隊將進一步溯源追查這些管制藥品走私管道。（記者林嘉東翻攝）

    越南移工陳氏河經營的地下醫美診所，相當專業，不僅有手術檯、玻尿酸、麻醉等管制藥品數百種，一應俱全，基隆市專勤隊將進一步溯源追查這些管制藥品走私管道。（記者林嘉東翻攝）

    越南移工陳氏河經營的地下醫美診所，相當專業，不僅有手術檯、玻尿酸、麻醉等管制藥品數百種，一應俱全，基隆市專勤隊將進一步溯源追查這些管制藥品走私管道。（記者林嘉東翻攝）

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