《高雄》高雄跨年晚會周邊 31日下午3點起交管

2024/12/29 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府將於卅一日晚間十八時五十五分，在高雄夢時代廣場舉辦「二○二五高雄跨年晚會」，同時義大世界也舉辦「二○二五跨年煙火秀」，因應跨年活動，警方採取相關交通疏導管制措施，以維護活動交通秩序與安全。

警方表示，在夢時代廣場舉辦的高雄跨年晚會，自卅一日下午三時起至元旦二時止，實施會場周邊道路三階段管制，管制範圍包含復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東之區域，管制區內全面禁止車輛通行及停放，並將加強違規停車拖吊取締。

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此外，會場周邊沒有提供汽車停車位，規劃建塑／光華、中山／光華、舊凱旋路北側、新凱旋路兩側、新光停車場、高軟園區等六處機車臨時停車場，民眾可多加利用，或搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸工具前往。

義大世界舉行的「跨年煙火秀」，預計晚間廿時 （視義大世界停車狀況彈性調整） 實施交通管制，針對自小客車管制只出不進，廿三時起則增加機車管制只出不進，配合交管措施，當天下午十八時起在仁武高中校內及民營榮晟停車場開放免費停車。

另於水管路與中正路口全聯仁武水管店前設置免費接駁點，提供免費接駁專車前往會場，活動結束後，戶外第一停車場也會設置接駁轉運站。

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