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    首頁　>　高雄市

    電力異常部分停駛 高捷晚間恢復營運

    高捷紅線疑因三軌固定處脫落，撞擊列車集電靴，導致電力異常，上圖紅圈處為單一節車廂的集電靴相對位置。（高捷公司提供）

    高捷紅線疑因三軌固定處脫落，撞擊列車集電靴，導致電力異常，上圖紅圈處為單一節車廂的集電靴相對位置。（高捷公司提供）

    2024/09/23 05:30

    疑因三軌固定處脫落 導致列車集電靴斷裂

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運紅線R17世運站至RK1岡山站，昨早九點因三軌固定處脫落，與列車集電靴有撞擊，導致電力異常，高捷公司經過近十二小時搶修，昨晚八點五十三分恢復全線正常營運；高捷公司表示，因應通勤族，已請交通局協助，備妥十五部接駁公車做為備案。

    昨早近九點，高捷R17世運站至R21都會公園站發生三軌電力異常，原本還可採單線雙向營運，上午十點半後，受影響區段擴大，R17站至RK1岡山站營運全面中斷，楠梓、橋頭、岡山民眾沒捷運可搭，高捷採公車接駁方式疏運旅客。

    高捷維修人員檢修各站電力設備，發現均無異常，接著採軌道步巡方式檢修R17—RK1路段，下午三點發現R24車站以北下行路段，有部分三軌固定處脫落，並與列車集電靴有撞擊痕跡，列車集電靴斷裂及三軌受損，導致三軌電力異常，此區段暫停營運。

    至於三軌固定處為何脫落？外傳是與隔音牆施工有關？高捷公司強調並無推論，仍須進一步查明。

    高捷公司說，第三軌供電系統是一種軌道車輛供電方法，概念就是在列車行走的兩條路軌以外，再加上一條導電軌，同時在列車上裝設集電裝置，以接觸導電軌並滑行。這種集電裝置因為類似靴子形狀，因此稱為「集電靴」。高捷的列車為三車組，每一節車廂左右兩側各有兩隻集電靴，每列車單側共有六隻集電靴。

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