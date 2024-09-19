教師節前夕 高雄2161位優良教師獲表揚

高雄市今年有5位老師獲全國師鐸獎，分別是葉怡君（左起）、許秀玲、朱美瑰、賴秋江及曹嘉修。（記者洪臣宏攝）

2024/09/19 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕教師節將屆，高市府昨天表揚資深暨特殊優良教師，今年有二一六一位受獎，市長陳其邁向獲獎老師們賀節，他以自身求學經歷，強調老師對學生的影響，他認為學生必須要跨領域學習、培養多元興趣，並能在學習環境內自我肯定、發揮潛能，老師責任重大。

高雄市資深暨特殊優良教師表揚大會在文化中心舉行，表揚特殊優良教育人員、領域傑出教師、服務滿四十年、卅年、廿年、十年優秀教師等，陳其邁頒獎服務滿四十年等獎項，並感謝老師們在他擔任市長期間的幫忙。

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陳其邁致詞時，談及自己在國小、國中及高中的老師對他的影響，也期勉老師們對於經濟弱勢或起步較慢的學生，要以同等心情讓他們在機會、資源各方面，都能平等、受到好的照顧。

陳其邁表示，台積電等大公司陸續到高雄投資，他們最關心的核心就是人才，要請他們放心，因為高雄市有完整教育訓練及跨領域學習，老師們也非常投入，根據台積電統計，在高雄投資，有超過三分之一是高雄在地子弟。

高市5位老師獲全國師鐸獎

高雄市今年有五位老師獲全國師鐸獎，分別是三民家商葉怡君、莊敬國小許秀玲、瑞祥高中朱美瑰、新上國小賴秋江及陽明國中曹嘉修。

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