氣候變遷議題 高雄融入社區日常

都發局偕同大樹水寮社區志工齊力營造社區綠環境，透過基地保水，提升社區環境韌性。（高雄都發局提供）

2024/08/26 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應全球氣候變遷、極端天氣應變能力，高市都發局積極布局低碳韌性社區，除與生態團體共同推動以社區為本的氣候變遷調適工作坊，也善用在地場域與條件，打造韌性基盤及實驗場。

都發局長吳文彥表示，面對氣候變遷挑戰，社區層級的社會溝通和調適行動至關重要，協助社區掌握氣候風險危害因子，探索因應與改善方案，同時提升社區與環境韌性，逐步在生活中達到避災、減災、減碳、永續發展的可能。

都發局與中華民國荒野保護協會合作舉辦「以社區為本的氣候變遷調適工作坊」，由氣候變遷專案主持人劉峻儒擔任講師，以科普、簡單易懂角度，引導居民認識社區，並將氣候變遷議題融入日常生活。

都發局說明，近期在燕巢橫山基地打造韌性基盤及社造實驗場，規劃建設微滯洪草坡及整建排水系統，以兼顧基地景觀環境、保水與排水調洪機能。

此外，路竹頂新社區、鳳山繽紛武松社區等兩場域均設置社區園藝行，提供包括櫸木、肖楠等固碳能力強的喬木，及黃連木、楝樹等耐旱耐熱的原生鄉土樹種，免費提供社區及市民申領栽植，共同營造城市綠環境；在大樹水寮社區則引領志工齊力營造社區綠環境，透過基地保水，提升社區環境韌性。

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