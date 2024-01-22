記錄土水司阜、職人 吳紹尹出書

高雄史博館獎助出版專書，左起為蘇清良的獨子蘇神男、蘇謝英、作者吳紹尹和中原大學建築系助理教授葉俊麟。（記者蘇福男攝）

2024/01/22 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕投身土水行業逾七十載，生前獲文化部土水修造技術保存者「人間國寶」蘇清良，畢生參與過全台逾三○處文化資產修復（含十棟國定古蹟），去年辭世，高雄市立歷史博物館獎助成功大學建築學系研究所碩士吳紹尹出版《土水情牽五十餘載：土水司阜蘇清良和小工蘇謝英的技術及生命故事》一書，日前新書發表，為國內首本記錄土水司阜和小工的職人專書。

人間國寶蘇清良生命故事

成大建築研究所碩士吳紹尹在恩師徐明福、蔡侑樺教授、中原大學建築系助理教授葉俊麟等人指導下，二○一七年展開土水作研究工作，並長期貼身採訪記錄蘇清良及小工妻子蘇謝英兩人的生命史及土水技術，兩年前論文完成後，吳紹尹修改成專書，獲高史博獎助出版《土水情牽五十餘載：土水司阜蘇清良和小工蘇謝英的技術及生命故事》一書，為國內首本紀錄土水司阜和小工的職人專書。

吳紹尹表示，台灣土水行業常有司阜的妻子伴隨其右，成為左右手。

成大建築系碩士紀錄出版

蘇謝英從一九六七年起就以小工身分，長期輔佐「良伯」從事一切土水工事，因此對於各工法施作細節、材料拌合及各種工程大小雜事，瞭如指掌且自有一套看法，小工在整個工程擔任的角色舉足輕重。

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