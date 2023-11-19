與樹同行 高雄輕軌最美綠蔭段測試

高雄輕軌大順路的雨豆樹路段，列車與雨豆樹林交相輝映，形塑全新的綠色隧道。 （記者葛祐豪攝）

2023/11/19 05:30

駛進大順路雨豆樹林 與林蔭光影輝映 預計年底取得營運許可

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市第二座龍貓隧道出現！高雄輕軌列車昨天駛進大順路的雨豆樹路段試車，樹林加密一一二棵雨豆樹，列車與雨豆樹林交相輝映，形塑全新的綠色隧道，將成為輕軌新亮點！

吸引不少機車騎士停車拍照留念

高雄輕軌成圓的最後一哩路，從C24愛河之心站至C32凱旋公園站，全長近五公里，新增七座候車站，並行經車流量龐大的大順路沿線，目前軌道工程已經完成，正進行最後的土建工程收尾階段，預計十二月開始初勘、履勘，今年底取得營運許可。

十一月初起，列車駛進大順路段（博愛路以東），展開為期近一個月測試，昨天（十八日）起的重頭戲，列車開始駛進C25（新上國小站）至C30（科工館站）的大順路雨豆樹路段展開測試，不少機車騎士特別停下車來，拍照紀念這歷史性一刻。

捷運局表示，藉由此次測試執行路段淨空檢查，檢測軌道定線符合車輛行駛條件，確保車體外圍不會與路線上任何物體，尤其是雨豆樹枝幹碰觸造成損壞。

輕軌大順路段也啟動雨豆樹林「加密」計畫，在原有二○六棵雨豆樹外，又新栽一一二棵雨豆樹，讓樹林加密也加長，目前已全數種完，預計十一月底軌道會鋪好草皮，打造比美術館龍貓隧道更美的輕軌樹林，無架空線輕軌列車蜿蜒穿梭雨豆樹下的光影，將是目光追逐的新嬌點。

鄰近站點方便民眾、學生和旅客

捷運局指出，雨豆樹樹冠寬廣，在夏天能提供遮蔭，大順路段輕軌工程在設計階段就融入了護樹概念，實踐輕軌與自然共存機制。

輕軌C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段，鄰近義享時尚廣場、好市多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商、台鐵科工館站、道明中學等，未來完工後，可提供民眾、學生及轉乘旅客更多元、方便的大眾運具，慶祝輕軌成圓，市府也宣布明年元旦至二月廿五日試營運期間，輕軌全線將免費搭乘，回饋市民及遊客。

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