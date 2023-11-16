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首頁　>　高雄市

科技執法立功 高雄今年揪環保蟑螂72人

2023/11/16 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局今年以空拍機、CCTV（閉路電視系統）等科技執法，結合環檢警人員入廠查緝，揪出環保蟑螂非法棄置、回填事業廢棄物，查獲三十三件、共移送法辦七十二人，以北高雄二十件最多，最重可處五年有期徒刑，併科一千五百萬元罰金。

環保局採取科技執法，大多是民眾檢舉案件，先以空拍機飛行蒐證，避免打草驚蛇，再以CCTV掌握偷倒人車後，環檢警展開聯合查緝，並針對曾被人棄置、回填地點，不定期出動空拍機飛行巡查，包括山坡地等，尤其高屏溪、荖濃溪沿線，佈設CCTV加強蒐證。

環保局針對美濃列管盜採砂石遺留坑洞，架設CCTV及出動空拍機蒐證，查出遭回填建築廢棄物四一○噸，經調閱影像畫面，會同警方以車追人，查獲林姓回填工程業者等四人移送法辦。

此外，旗山區北勢段魚塭地近日被人回填建築廢棄物，環保局透過空拍機查出八十車共二千噸事業廢棄物，面積比籃球場還大，檢警環前天開挖確認，將潘姓承租人等三人移送法辦。

環保局今年以來查獲三十三件共七十二人移送法辦，其中北高雄因地廣人稀達二十件最多，查獲五十五人移送法辦，私有地占七成、國有地占三成，提醒民眾留意，出租土地應經常巡視，避免被人亂丟事業廢棄物。

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