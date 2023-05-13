文化創意產業發展法修正通過 高雄將開鍘黃牛

2023/05/13 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕立法院昨三讀通過修正文化創意產業發展法，高市府秘書長郭添貴立即召開府級會議，邀集文化、警察等相關局處，建立對接機制，聯手中央共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。

高雄市長陳其邁表示，高雄今年演唱會大爆發，迎來演唱會經濟熱潮，接下來還有周湯豪、盧廣仲、彭佳慧、告五人、A-Lin、劉若英及來自英國的世界天團 Coldplay等歌手演出，為保護歌迷購買票券的公平性及藝人歌手票券販售之安全性，將全力聯手中央，掃蕩黃牛！

他進一步提及，包括文化局、警察局、刑警大隊及研考會資訊中心等相關單位，將建立查緝、防堵黃牛機制，盼能有效與中央合作打擊不法。

陳其邁也感謝文化部正視黃牛票問題所衍生之亂象，及國會力挺讓文創法修正草案三讀通過，中央地方齊心合作、展現掃蕩黃牛的決心，盼杜絕歪風，減少因不法售票而對表演者和粉絲所可能造成的傷害。

高市府呼籲，民眾參與藝文活動，不要購買黃牛票，也不樂見任何非法或加價轉售的情況，接下來的演唱會及大型活動，市府團隊將針對交通疏運、維安等做好整備，給予主辦方行政上的協助。

此外，對於旅館飯店住房需求提升，觀光局也將聯手消保官主動出擊稽查房價，遏止不肖業者趁機惡意哄抬，希望來高雄開唱的巨星，欣賞演唱會的歌迷朋友，以及前來觀光的旅客皆能在高雄旅途愉快，留下美好的回憶。

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